Regno Unito, KFC: cliente trova una testa di pollo fritta in una porzione di alette

23 Dicembre 2021

Vi è mai capitato di trovare una testa di pollo fritta in una porzione di alette di pollo da asporto? Beh, è quello che è successo a un cliente di un KFC nel Regno Unito.

In pratica un cliente ha preso una confezione di alette di pollo da asporto dal KFC Feltham di Twickenham. Solo che all’interno, fra le innocenti alette, spiccava anche una testa di pollo impanata e fritta, con tanto di becco e occhietti chiusi.

Il cliente ha così postato una recensione da due stelle (ed è stato anche generoso!) su JustEat, recensione che è stata poi ripresa dai social network con particolare riferimento al profilo Twitter di Takeaway Trauma.

Ovviamente non sono mancati i commenti ironici per questa disavventura da asporto. Qualcuno si è concentrato sulla recensione da due stelle: se metti due stelle per una testa di pollo fritto, cosa ci vuole per ottenere una stella?

Qualcuno, forse ispirato da Santa Pollyanna del Sacro Ottimismo Vieni a Noi, ha commentato ricordando che, comunque, una testa di pollo fritta è pur sempre ancora del pollo fritto.

KFC ha poi risposto al post su Twitter, definendo quella recensione come quella a due stelle più generosa di sempre. L’azienda si è poi dichiarata “sconcertata” e “genuinamente sorpresa” da questa foto.

Non appena hanno visto la foto, hanno subito organizzato una riunione con Just Eat per indagare sulla faccenda (immaginiamo le email di convocazione arrivate alle persone coinvolte con oggetto del tipo “Emergenza testa di pollo fritta. Ripetiamo: emergenza testa di pollo fritta”).

KFC ha poi scherzato sulla faccenda sostenendo che, de facto, loro servono pollo vero. Più seriamente, poi, l’azienda ha ammesso che mettono in atto controlli molto severi con fornitori e partner, prima ancora che i loro team preparino le porzioni dei ristoranti.

KFC ha accettato l’errore sostenendo che anche i piani migliori possono, in rare occasioni, andare storti. Ma questo succede raramente.

[Crediti Foto | Twitter – Takeaway Trauma]