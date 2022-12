KFC amplia il lancio dei suoi nuovi dolci Funnel Cake Fries in più sedi negli Stati Uniti

KFC ha deciso di portare il suo nuovo dolce Funnel Cake Fries (le patatine fritte dolci, in pratica) in più sedi del Midwest, negli Stati Uniti.

di Manuela Chimera 4 Dicembre 2022

Forse non tutti sanno che negli USA, il colosso dei fast food KFC ha lanciato qualche tempo fa un nuovo dolce: si tratta delle Funnel Cake Fries. Si tratta di una nuovissima versione delle patatine fritte, croccanti fuori, morbidi dentro e cosparse di zucchero a velo. A quanto pare questo dessert da sgranocchio durante la passeggiata è piaciuto così tanto che KBP Brands, il più grande franchise KFC negli Stati Uniti con sede Overland Park, ha deciso di espandere il lancio nel Midwest.

KFC e le patatine dolci Funnel Cake Fries

Il lancio originario era avvenuto a Kansas City. Solo che queste patatine dolci da passeggio, che si dice siano ottime con qualsiasi condimento e salsa, dal sale al pepe, passando per il ketchup e il formaggio fuso, sono piaciute così tanto che adesso faranno la loro comparsa in 77 sedi dislocate fra Kansas City, Omaha, St. Louis, Northwestern Arkansas e Southeastern Oklahoma.

Le Funnel Cake Fries erano state lanciate a Kansas City in autunno. Secondo KBP, però, queste patatine dolci sono diventate rapidamente virali. E se l’espansione nel Midwest dovesse avere successo, è possibile che le vedremo nei menu del 2023 anche in altri mercati (non è ben chiaro, però, se a livello nazionale o anche all’estero).

Tonya Mangels, vicepresidente marketing di KBP Brands, ha spiegato che, in qualità di più grande franchise di KFC, sono orgogliosi di supportare iniziative e test come questi in modo da migliorare l’esperienza del cliente. La dolcezza delle Funnel Cake Fries, abbinata al gusto del pollo fritto, alimenta l’interesse dei clienti nei confronti di scelte di menu sempre nuove e insolite.

Al momento, nei ristorante KFC dove sono presenti, queste Funnel Cake Fries sono disponibili in tre diversi formati/fasce di prezzo:

Small a 1,99 dollari

Large a 2,99 dollari

Family a 5,99 dollari

Le Funnel Cake Fries sono molto diverse delle classiche Funnel cake (che potremmo tradurle dall’inglese come “torte a imbuto”). Le funnel cake tradizionali, infatti, sono dolci tradizionali del Nord America, considerate quasi alla stregua di frittelle di Carnevale americane. Si tratta di uno dei primi cibi fritti nordamericani, probabilmente importato qui da immigrati tedeschi che portarono con sé questi dolci in Pennsulvania.

Attualmente le funnel cake si trovano in tutte le fiere del paese e nei parchi divertimenti. La preparazione prevede che si versi la pastella nell’olio caldo tramite un imbuto, in modo da creare un dolce rotondo. Una volta fritte, sulle funnel cake viene sparso dello zucchero a velo. Tuttavia spesso vengono anche servire con marmellata, gelatina, cannella, cioccolato o frutta fresca.

Da questo punto di vista le Funnel Cake Fries di KFC appaiono più versatili e di sicuro anche più comode da mangiare mentre si cammina.

Ah, ricordiamo che da poco KFC è sbarcato anche in Sardegna.