KFC annuncia un nuovo tipo di chicken nugget per attirare i clienti più giovani

di Luca Venturino 21 Luglio 2022

Un nuovo tipo di chicken nugget, con carne bianca e le tradizionali undici erbe e spezie: si tratta della pietanza che, secondo KFC, dovrebbe aiutare ad attirare con maggiore costanza dei clienti più giovani. Le prove generali dei Kentucky Fried Chicken Nuggets – questo il nome delle crocchette di pollo in questione – inizieranno nei locali di Charlotte, nella Carolina del Nord, e di fatto dureranno solo per un periodo di tempo limitato in modo da poter monitorare la loro performance con più perizia.

“Ci rivolgiamo ai clienti più giovani, come Gen Z e Millennials, che sono interessati alle opzioni di pollo disossato”, ha affermato a tal proposito un portavoce di KFC. Nello specifico, il colosso a stelle e strisce punta soprattutto verso la generazione Z, che di fatto comprende attualmente le persone di età tra i 18 e i 24 anni: l’interazione con questa particolare fascia demografica permette infatti di intraprendere un percorso di fidelizzazione ben più efficace, che sarebbe invece difficile da sviluppare con clienti già adulti. Il problema principale è che i giovanissimi sono anche squattrinati cronici, e pertanto meno disposti a mangiare fuori casa.

A onor del vero gli sforzi di KFC per attirare il pubblico dei più giovani non sono certo limitati a questo esperimento: a causa della serrata concorrenza nel mondo del fast food, infatti, è necessario distinguersi il più possibile dagli altri marchi e restare pronti ad apportare modifiche ai propri menu secondo le tendenze del momento. Un esempio pratico è costituito dal lancio di Beyond Fried Chicken, il pollo fritto vegetale di carne non carne. Importante notare, infine, che i chicken nugget possono tranquillamente essere consumate in movimento o come spuntino, rendendole ideali in un momento storico caratterizzato dal ritorno in ufficio o dall’introduzione del lavoro ibrido.