KFC: nel menu arriva il Beyond Fried Chicken, il pollo fritto vegetale

Nel menu dei KFC degli USA arriva il Beyond Fried Chicken, il pollo fritto vegetale di carne non carne (ma che promette di sapere di pollo).

di Manuela 7 Gennaio 2022

Negli Stati Uniti nel menu del colosso dei fast food KFC fa capolino il Beyond Fried Chicken, il pollo fritto vegetale di carne non carne, ma che promette di avere lo stesso sapore della carne di pollame.

La nuova voce del menu sarà aggiunta a partire da lunedì 10 gennaio e sarà disponibile solamente per un periodo di tempo limitato. Kevin Hochman, presidente di KFC, ha spiegato che è arrivato il momento di inserire queste alternative vegetali: i clienti della catena vogliono mangiare meno proteine animali, ma non vogliono rinunciare ai comfort food.

In un comunicato stampa, KFC, di proprietà di Yum! Brands, ha dichiarato che il Beyond Fried Chicken ha un “sapore delizioso e garantisce la stessa succosa soddisfazione del mangiare l’iconico pollo fritto di KFC”.

Il nuovo prodotto è stato pensato per clienti che vogliono mangiare un po’ meno proteine animali, ma che non sono necessariamente vegani o vegetariani. Il Beyond Fried Chicken può essere ordinato in un pasto combinato che include anche una bevanda media e patatine fritte. Inoltre può essere anche ordinato a la carte in porzioni da 6 o 12 pezzi.

I prezzi variano a seconda della località, ma partono da 6,99 dollari per la confezione da sei pezzi. KFC e Beyond Meat avevano annunciato una loro collaborazione circa un anno fa per creare prodotti esclusivi per la nota catena del pollo fritto. Hochman ha spiegato che KFC ha impiegato un po’ di tempo per creare una ricetta su base vegetale, ma che il prodotto ideato insieme a Beynd Meat si è rivelato “degno” della catena.

Un primo test di prova era stato fatto nel 2020 in alcune città statunitensi come Los Angeles, Charlotte e Nashville. Ancora prima, un mini test era stato fatto ad Atlanta nell’agosto 2019 (era andato sold-out in sole 4 ore).

I ristoranti riceveranno i Beyond Fried Chicken già pre-impanato e fritto: i dipendenti dovranno friggerlo di nuovo prima di servirlo. Ma attenzione: non è un prodotto per vegani o vegetariani perché viene cotto sulle stesse piastre su cui viene preparato il pollo vero.