KFC Cina sostituisce i giochini per bambini in regalo con giochini per cani, tanto nessuno fa più figli

In Cina nessuno fa più figli? No problem: KFC ha sostituito i giochini per bambini in regalo nei pasti del fast food con giochi e accessori per cani.

di Manuela Chimera 9 Febbraio 2023

Succede in Cina: KFC ha deciso di sostituire i giochi per bambini nei pasti a loro dedicati con accessori e giochini per cani. Tanto, visto che in Cina nessuno fa più figli e che le famiglie hanno sempre più animali domestici a cui affezionarsi, perché non cambiare anche i gadget?

KFC Cina regala accessori per cani

Fermo restando che KFC non ha ben capito che i pasti per bambini (quelli che da McDonald’s sarebbero gli Happy Meal) non sono solo i bambini a comprarli, anzi, a seconda dei gadget regalati ci sono parecchi adulti che li acquistano (anche più di uno per volta visto che un Happy Meal da solo è un mero antipasto per un adulto), ecco che Yum China, multinazionale proprietaria di KFC, Pizza Hut e Taco Bell, ha deciso di adattare i suoi prodotti ai mutevoli dati demografici cinesi.

Questa volta nel mirino dell’azienda ci sono i proprietari di animali domestici. Joey Wat, CEO di Yum China, durante un’intervista rilasciata a Fortune, ha spiegato che nel paese ci sono sempre più giovani che hanno animali domestici. In passato avevano optato per giocattoli per adulti e per bambini (Psyduck dei Pokémon l’anno scorso era andato benissimo), mentre adesso si muovono nella direzione dei giocattoli per cani e gatti.

Durante il quarto trimestre dell’anno scorso, Yum China ha offerto in regalo da KFC morbidi giochini per animali e anche cucce. Il fatto è che questi gadget, originariamente progettati per gli animali domestici, sono diventati molto popolari anche fra i clienti umani. Beh, ammettiamolo: chiunque di noi ha un cane o un gatto prima o poi si è messo a giocare con i suoi giochini. E anche le cucce possono fungere da comodi cuscini, a volte.

Comunque sia, Wat ha spiegato che l’attenzione verso gli animali domestici dimostrata da Yum China deriva dal cambio di atteggiamento fra i giovani cinesi. La Gen Z e i Millenial del paese stanno dando la priorità al comfort e al benessere individuale, non più al rispetto delle norme sociali che imponevano che si sposassero e avessero figli.

Il numero delle famiglie a doppio reddito e senza figli del paese sta aumentando, con molte famiglie che scelgono di avere animali domestici. Secondo la China Pet Industry Association, dal 2015 al 2020, il mercato degli animali domestici è cresciuto di quattro volte, raggiungendo quota 46 miliardi di dollari. E si prevede che nel 2023 arriverà a 70 miliardi di dollari.

E mentre KFC organizza promozioni offrendo gadget per animali, ecco che Pechino sta cercando di incoraggiare le famiglie ad avere figli, cancellando i severi controlli finora attuati sul numero di figli per famiglia.