McDonald’s lancia l’Happy Meal di Super Mario Bros.

di Manuela Chimera 30 Dicembre 2022

Finalmente direte voi: McDonald’s lancia gli Happy Meal con le sorprese di Super Mario Bros. Tanto attese e richieste, dopo le carte dei Pokémon (arrivate anche qui da noi) e dopo Sonic, ecco che nell’Happy Meal arriveranno anche i giocattoli ispirati al film Super Mario Bros., quello in uscita ad aprile. Ma prima di precipitarvi da McDonald’s, continuate a leggere perché c’è una brutta notizia.

McDonald’s e i gadget di Super Mario Bros.

La brutta notizia è che, al momento, gli Happy Meal di Super Mario Bros. sono disponibili solamente negli USA e solo in alcuni ristoranti delle città aderenti all’iniziativa. La speranza è che, visto che il film uscirà nelle sale cinematografiche il 7 aprile 2023, magari questi Happy Meal vengano proposti anche in altri paesi.

Le sorprese dell’Happy Meal riguarderanno diversi personaggi (per intenderci, quella qua sopra è un’immagine di repertorio, non vivendo negli Stati Uniti non abbiamo potuto testare di prima mano questi Happy Meal):

Mario (in due versioni)

Luigi

Peach

Bowser

Toad

Donkey Kong

Luma blu

I primi sei personaggi sono già comparsi nel trailer del film. L’ultimo, il luma blu, potrebbe indicare che nella pellicola farà la sua comparsa un nuovo personaggio di nome Rosaline, la madre adottiva dei luma. Ma si tratta di pure speculazioni.

Secondo voci di corridoio, i gadget di Super Mario Bros. rimarranno negli Happy Meal solo fino al 23 gennaio 2023, ma McDonald’s non ha ancora né confermato né smentito tale rumors.

Finora McDonal’s ha solo pubblicato la foto che vedete in apertura dell’articolo sul suo profilo Instagram. Nel post si è limitato a scrivere “Mario time!”. Più interessanti i Commenti e relative speculazioni. Un utente fortunello, già entrato in possesso dei pupazzi, ha ammesso che avrebbe gradito che i personaggi fossero più interattivi.

Per esempio, sarebbe stato carino che la torcia di Luigi potesse accendersi, così come la fiamma di Bowser. Inoltre lo stesso utente sostiene che i personaggi sembrino un rilancio del 2017. Altri utenti, invece, auspicano che questi Happy Meal possano arrivare nel loro paese. Poi c’è sempre chi, non contento e fiero alfiere del benaltrismo, chiede che vengano fatte altre collaborazioni, fra cui quella con Final Fantasy. Mai contenti, insomma.

Obiettivamente parlando: chi ha bisogno di un Happy Meal per adulti quando negli Happy Meal classici ci vengono proposti gadget dei Pokémon, di Sonic o di Super Mario Bros.? Il vero peccato è solo che certi Happy Meal non arrivino nei McDonald’s di tutto il mondo. Lanciamo un appello a McDonald’s: ehi, ci sono fan di Super Mario anche al di fuori degli Stati Uniti, sai?