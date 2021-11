KFC contro il drive-thru, chiede ai suoi clienti di abbandonarlo

di Luca Venturino 17 Novembre 2021

KFC chiede ai suoi clienti di abbandonare il drive-thru in favore del Quick Pick-Up, una nuova opzione che permette di ordinare il cibo in anticipo dall’app ufficiale o, in alternativa, dal sito Web per poi ritirare il tutto direttamente da uno scaffale accanto alla cassa.

Ma, parliamoci chiaro, gli intenti di KFC sono anche nobili: alla luce dei pericoli legati alla pandemia, infatti, vorrebbero risolvere il formarsi di lunghe file che intasano il traffico e le code all’interno dei negozi. E se questo non dovesse bastare a convincere i clienti a utilizzare questa nuova opzione, la catena di fast food offre un pacchetto grande di patatine fritte a tutti coloro che effettuano un acquisto di almeno 5 dollari con questa nuova modalità.

A rigor del vero, va detto che KFC non è la prima compagnia ad adottare una soluzione di questo tipo: Sweetgreen e Chipotle propongono già dei modelli simili, e perfino giganti come McDonald’s e Burger King stanno reimmaginando il mondo del drive-thru. “Quick Pick-Up renderà il fast food ancora più comodo e facile per i clienti impegnati”, ha spiegato il presidente di KFC US Kevin Hochman. “Babbo Natale potrebbe non essere in grado di darti il ​​dono del tempo durante le festività natalizie, ma KFC sì.” E, nel frattempo, al pacco regalo ci aggiunge pure un bel maglione natalizio.