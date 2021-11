KFC propone i maglioni natalizi per i cestini di pollo fritto

di Luca Venturino 9 Novembre 2021

Sì, avete letto bene: KFC sta preparando dei maglioni con un inconfondibile design natalizio per i suoi iconici cestini di pollo fritto. Si tratta di una promozione dalla durata limitata: solamente i clienti che ordineranno un cestino online o tramite l’app ufficiale dal martedì al giovedì potranno infatti ricevere i maglioncini in questione.

Una volta completato l’acquisto, i fortunati clienti riceveranno una mail utilizzabile per richiedere il tutto. Il maglione cinge l’intero secchiello ed è addirittura dotato di guanti sui fianchi per potersi gustare il contenuto anche al freddo invernale. Certo, sarebbe probabilmente meglio asciugarsi le mani dalla frittura prima di infilarle nuovamente al calduccio, ma chi siamo noi per giudicare?

La promozione, che prende il nome di “Finger Lickin’ Chicken Mitten Bucket Huggers”, sarà disponibile fino a esaurimento scorte e non sarà direttamente disponibile nei ristoranti del marchio (l’unico modo per ottenerla è tramite l’acquisto online, come spiegato in precedenza). Evidentemente dalle parti di KFC c’è una gran voglia di Natale, come si poteva già immaginare dai maglioncini a tema lanciati lo scorso luglio!