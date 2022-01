KFC e il mistero della gomma da masticare finita nella vaschetta del sugo

KFC sta indagando su un insolito mistero: come ci è finita quella gomma da masticare nella vaschetta del sugo acquistata da una cliente?

di Manuela 17 Gennaio 2022

Un intrigante mistero sta tenendo banco nel Regno Unito: come ci è finita una gomma da masticare nella vaschetta di sugo acquistata da una cliente da KFC? Un busillis che neanche la Mystery Inc. potrebbe risolvere.

Tutto è accaduto quando Tanya Last, 45 anni, ha dichiarato di aver trovato una sostanza appiccicosa all’interno di una vaschetta di sugo acquistata nel drive-through di un KFC a Bury Road, Ipswich. La vicenda è accaduta lo scorso 9 gennaio: la donna ha ipotizzato che possa trattarsi di una gomma da masticare.

L’azienda, venuta a conoscenza dell’arcano, ha così scritto un comunicato stampa, visionato dalla stessa BBC, nel quale si scusava dell’accaduto e spiegava che avrebbe indagato in merito all’“insolito” incidente.

Un portavoce della BBC ha poi ribadito alla BBC che si tratta di un incidente alquanto bizzarro. Nel frattempo la signora Last ha affermato di essere rimasta scioccata dalla scoperta. Quando ha sollevato il coperchio del contenitore del sugo/salsa ha visto subito questa cosa appiccicosa e bianca. Annusandola, ha percepito odore di menta e ha così capito che si trattava, probabilmente, di una gomma da masticare.

Tanya Last è tornata poi al ristorante per protestare e qui le è stato rimborsato il pagamento de pasto. Successivamente sono stati informati gli enti preposti al controllo della salute ambientale, i quali hanno effettuato una rapida ispezione il giorno successivo.

Intanto un rappresentate della KFC ha fatto sapere che l’azienda ha procedure di igiene e qualità molto rigorose nei loro ristoranti e che hanno lavorato a stretto contatto con gli ispettori che hanno provveduto a ricontrollare tutte le loro procedure.

A seguito dell’ispezione, la valutazione in materia di igiene alimentare è stata ottima e non avendo mai ricevuto prima lamentele simili, non riescono a trovare alcune prova che il fattaccio sia accaduto nella loro cucina.

Certo che, nel Regno Unito, gli incidenti bizzarri e insoliti nei KFC stanno capitando sempre più di frequente: solo qualche settimana fa un cliente aveva trovato una testa di pollo fritta in una porzione di alette.

[Crediti Foto | Tanya Last]