KFC Gaming prende in giro PlayStation per lo show State of Play

KFC Gaming, la divisione gaming di KFC, punzecchia PlayStation e il suo State of Play

di Marco Locatelli 28 Ottobre 2021

KFC Gaming, la divisione gaming di KFC, ha preso in giro PlayStation per il suo State of Play, uno show nel quale l’azienda presenta le ultime novità. Sui suoi canali social PlayStation ha chiesto ai suoi utenti quale annuncio avessero apprezzato maggiormente e, tra le risposte, è arrivata anche la punzecchiatura di KFC Gaming.

KFC Gaming ha pubblicato un post su Facebook con un meme piuttosto eloquente, e che evidenzia una certa delusione. Lo potete trovare qui sotto.

KFC è ormai un habitue nel mondo gaming, anzi: ne fa ormai parte. Ricordiamo infatti che l’azienda – popolare per il suo pollo fritto – ha presentato la sua console da gaming “KFConsole” (prodotta in collaborazione con Cooler Master) con tanto di scalda-pollo incorporato nell’estate del 2020, ufficializzando la notizia (creduta uno scherzo) a dicembre. Ancora però non si sa quando verrà rilasciata.

Inoltre, sempre l’anno scorso, a ottobre, KFC lanciò il controller per Xbox Series X/S griffato. L’ultima novità è risalente allo scorso luglio, quando KFC Gaming ha lanciato la “Hot Winger 64”, una console multigiocatore vintage.