KFC: la console multigioco vintage “Hot Winger 64” è un cult

KFC Gaming ha lanciato una console multigioco vintage, ed è immediatamente diventata un oggetto di culto.

Dopo la KFConsole, console da gioco – scaldavivande lanciata qualche mese fa, è ora ilt turno di questa nuova macchina multiplayer (ha due controller) che permette di fare una serie di giochi retrò.

La console è stata creata come premio per un torneo di eSport, che vedeva anche in palio un compenso di 10mila sterline per il vincitore. A contendersi il premio (più altre 30mila sterline da dividere tra il secondo e il terzo classificato) sono stati sedici partecipanti, le cui performance sono state seguite dagli appassionati online, tramite gli account Twitter, Instagram e TikTok di KFC Gaming.

I sedici concorrenti hanno affrontato una sfida a Tetris, alla quale è seguita una partita a a Space Invaders Extreme il 2 luglio e un gioco misterioso selezionato dalla community il 9 luglio.

Si tratta dunque di un prodotto realizzato per un’occasione, e non in vendita al pubblico, anche se non è da escludere che KFC tenga conto del successo di queste sue trovate per espandere il suo comparto gaming.

Ci sarà inoltre un’ulteriore possibilità di vincere un Hot Winger 64 in un evento Arcade Showdown della community.