KFC, il fast food del pollo fritto, ora mette in palio le vacanze extralusso

KFC ha organizzato un giveaway che mette in palio una vacanza di tre giorni in un casolare extralusso nel Kentucky.

di Luca Venturino 10 Dicembre 2021

Chiaro, il pollo fritto di KFC può piacere o non piacere, ma è innegabile che le loro trovate sono davvero particolari e fantasiose: il mese scorso proposero dei maglioni natalizi per gustare gli iconici cestini anche al freddo (sì, i maglioni sono proprio PER i cestini), e ora hanno messo in palio una vacanza di tre giorni in un casolare in legno extralusso nel Kentucky.

La casa in questione si sviluppa su tre piani, può ospitare un gruppo di otto persone al massimo e può vantare un bar integrato, una cucina all’aperto, una piscina, una vasca idromassaggio e una sala cinema per l’intrattenimento. Chiaramente sarà decorata con le decorazioni del brand, e ai fortunati vincitori sarà servito un pasto gourmet KFC.

Partecipare al giveaway è semplice (se siete negli Stati Uniti, se siete in Italia potete consolarvi ordinando un’altra porzione di pollo fritto): occorre acquistare il Firelog KFC 11 Herbs & Spices presso Walmart, scannerizzare il codice QR sulla confezione e inserire le proprie informazioni personali entro il 31 dicembre. Dopodiché, non rimane che incrociare le dita. Dopo averle pulite dal pollo fritto.