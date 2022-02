KFC in Australia inizia a consegnare le alette di pollo con i droni

di Valentina Dirindin 6 Febbraio 2022

In Australia KFC sta iniziando a testare la consegna a domicilio delle sue alette di pollo attraverso l’utilizzo di droni. Attualmente, potranno ricevere i prodotti del fast food per via aerea solo gli abitanti del Queensland, dove è partita la sperimentazione della collaborazione tra la catena del Kentucky e la società di droni per consegne a domicilio Wing.

KFc però ha già fatto sapere che dopo questa prima sperimentazione ha intenzione di allargare il servizio in tutto il territorio australiano. D’altronde, quello della consegna a domicilio tramite droni sembra essere oggettivamente una delle svolte del delivery del futuro: anche Domino’s Pizza, per esempio, ha recentemente annunciato di essere pronta a cominciare i test dei droni per le consegne in Nuova Zelanda, in collaborazione con il produttore statunitense SkyDrop. E anche Israele lavora da tempo allo sviluppo di questo servizio, per creare – con il supporto del governo – una rete ufficiale di droni che si occupino del delivery.

“Sai che il futuro è davvero qui quando puoi ottenere del Kentucky Fried Chicken caldo consegnato da un drone con il semplice click di pochi pulsanti”, ha affermato Kristi Woolrych, chief marketing officer di KFC Australia, annunciando l’avvio del servizio.