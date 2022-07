KFC: in Corea del Sud si inzuppano le ali di pollo nella salsa al cioccolato

In Corea del Sud KFC ha lanciato una salsa al cioccolato alla menta in cui è possibile inzuppare le ali di pollo.

di Luca Venturino 28 Luglio 2022

Noi cerchiamo sempre di astenerci dal giudicare – è una cattiva abitudine. Quando vediamo pizza con kiwi e salsiccia, ad esempio, siamo incuriositi e intrigati. Mentiremmo, tuttavia, se dicessimo che il più recente lancio di KFC in Corea del Sud non ci ha fatto almeno alzare un sopracciglio: si tratta infatti di una salsa al cioccolato alla menta in cui inzuppare le ali di pollo. Mischiare dolce e salato – che per molti è già una croce indelebile – è piuttosto controverso, ma cioccolato e pollo è forse un binomio che non avrebbe mai dovuto vedere la luce.

In ogni caso si tratta del frutto di una collaborazione tra lo stesso KFC e il servizio locale di consegna cibo Baedal Minjok: importante notare che di fatto la salsa in questione non è un’opzione nei dessert, ordinabile al termine del pasto, ma un vero e proprio contorno che sostituisce i più tradizionali ketchup e maionese; e che per di più quello del cioccolato alla menta è un trend che sta facendo impazzire l’intero Paese, con altre aziende come Starbucks Korea e Haitai Confectionary and Foods che a loro volta hanno tentato di implementare nei propri menu.

Un TikToker locale ha provato la combo salsa al cioccolato e ali di pollo in prima persona, documentando il tutto con un breve video. Dopo un singolo morso, il ragazzo ha gettato il resto nel cestino e si è rifiutato di finire il pasto: “Adoro la menta ma la menta con il pollo? Non saprei proprio…” ha commentato un utente; “Per quanto io ami il cioccolato alla menta, ho sentimenti contrastanti su questo” ha scritto un altro. A occhio dobbiamo dire che sembra dentifricio alla menta – ma chi siamo noi, per giudicare?