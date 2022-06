KFC lancia i ditali a forma di forchette per leccarsi le dita in modo alternativo

Da KFC arrivano i dati a forma di forchette per potersi leccare le dita in modo diverso dal solito. Ma come funzionano i Finger Sporks?

di Manuela 23 Giugno 2022

Stanchi di leccarvi le dita nel solito modo? Ecco che KFC ha deciso di lanciare i ditali a forma di forchette in modo da leccarsi le dita in modo più chic e alternativo.

Una delle gioie e dei piaceri di chi va a mangiare da KFC è, a quanto pare, leccarsi le dita dopo averle immerse nei barattoli porta pollo fritto della catena. Solo che KFC deve aver deciso che quel “leccarsi le dita” non sia consono allo stile dell’azienda. Per questo motivo ha deciso di rendere un po’ più “elegante” la manovra. Come? Realizzando i Finger Sporks, veri e propri ditali che terminano con una forchetta.

In pratica si infilano questi ditali nel dito e si usa al forchetta annessa per acchiappare i pezzi di pollo da mangiare, ma non solo. La forchettina, infatti, è multifunzionale e può essere usata anche per scavare nei piatti di mais, nelle insalate e nel purè di patate. O se ti chiami Ariel, anche per pettinarti i capelli (che con l’unto del pollo fritto sai come sarebbero stati in posa i capelli della Sirenetta?).

KFC è sempre stata famosa per il suo slogan “finger lickin’ good”, slogan che ha però dovuto mettere da parte temporaneamente a causa della pandemia da Coronavirus. Nel maggio 2021 i numeri della pandemia hanno convinto KFC a riportare in auge il vecchio slogan, ma adesso arrivano le forchette sui ditali e non si capisce più quale sia il messaggio dell’azienda: dobbiamo ricominciare a leccarci le dita o no? Preferisci che lecchiamo le forchettine in una sorta di par condicio con il Coronavirus?