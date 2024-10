C’era una volta in America, e adesso pure a Torino. Il KFC, esportazione di punta da Louisville, Kentucky annuncia una nuova apertura nel capoluogo piemontese. E lo fa in grande stile, proprio come una star sul red carpet: la location infatti prenderà il posto dello storico cinema Ambrosio. O meglio, lo sposterà di qualche metro più in là per fare largo al suo leggendario pollo fritto. Prendete i popcorn, perché ne vedrete delle belle.

La storia del cinema

Parliamo degli annali dell’Ambrosio, o del fatto che Torino sia la capitale morale del cinema in Italia? Sono vere entrambe le cose, perché qui siamo di fronte a un vero e proprio pezzo di storia della settima arte. Basta guardare bene la foto qui sopra per rendersene conto. L’Ambrosio Cinecafé, sito nel bellissimo Palazzo Priotti su corso Vittorio Emanuele II, viene inaugurato alle ore 21 del 18 dicembre 1913. All’epoca è considerato uno dei cinematografi più grandi d’Europa, cui fanno seguito un Jardin d’Été nel 1914, un sistema innovativo di riscaldamento a termosifoni nel 1918, e uno schermo gigante da 92 metri nel 1920.

In origine gestito dalla UCI (Unione Cinematografica Italiana), dal 1923 passa alla Società Cinema Teatri. È di questo periodo l’inaugurazione del Gran Bar Caffè Ambrosio, “locale di buon gusto, fine eleganza e semplicità artistica”. Un contrasto abbastanza marcato con l’inconfondibile logo del Colonnello Harland Sanders che da qui a poche settimane colpirà, ancora prima che il piano visivo, quello olfattivo. Così l’Ambrosio, che nel frattempo si è fatto multisala, rischia di diventare cinema 4D con aroma di pollo fritto annesso.

Tempi moderni

Ci sono voluti 111 anni di storia per vedere questa Strana Coppia cercare di farsi spazio a vicenda. Perché se è vero che il nuovo negozio KFC aprirà nel vecchio atrio dell’Ambrosio, ciò non significa che il cinema è destinato a chiusura. Semplicemente si sposterà un paio di vetrine più in là, ridimensionato soltanto nel numero dei posti a sedere.

L’apertura del Nuovo Cinema Ambrosio è attesa per il nuovo anno, mentre procedono spediti i lavori per mettere a pieno regime il fast food. Che peraltro continua ad avere successo in Italia e nel mondo con 30,000 punti vendita. Una crescita che non accenna a fermarsi, nonostante le rivelazioni sugli allevamenti intensivi da cui proviene la carne dei suoi polli, e il fatto, beh, di non essere esattamente sinonimo di qualità gastronomica e nutrizionale. Altro che popcorn insomma: qua si pregustano buckets pieni zeppi di cosce, alette e chicken fingers.