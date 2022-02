KFC trasforma il sandwich di pollo in un cuscino gigante, e potete acquistarlo

KFC ha annunciato un'edizione limitata di cuscini giganti ispirati al suo sandwich al pollo, in vendita per 99 dollari.

di Luca Venturino 2 Febbraio 2022

Il nuovo sandwich di pollo di KFC ha un formato davvero particolare: si tratta infatti di un enorme cuscino imbottito, acquistabile per 99 dollari sul sito PillowPets.com, e con San Valentino che si avvicina è il regalo ideale se volete che la vostra anima gemella non vi rivolga più la parola.

I cuscini sono in numero limitato quindi occorre affrettarsi, specie se li volete abbinare alla scarpe sandwich (vendute separatamente). Scherzi a parte, c’è da dire che il KFC Chicken Sandwich Snuggler – questo il nome ufficiale del prodotto – sembra davvero morbido e invitante, e sembra l’ideale per accogliere la stanchezza di una giornata di lavoro. “Abbiamo stabilito un nuovo standard per il comfort food moderno con l’introduzione del nostro KFC Chicken Sandwich l’anno scorso” ha commentato Nick Chavez, capo del reparto marketing di KFC U.S. “E ora i fan possono coccolarsi con il panino che amano di più grazie al KFC Chicken Sandwich Snuggler”.