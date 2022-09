Kim Kardashian dice che la dieta vegetariana le ha curato la psoriasi

di Manuela 5 Settembre 2022

Kim Kardashian non ha dubbi: se la sua psoriasi è passata è tutto merito della dieta vegetariana che segue. Quel tacos vegano. In particolar modo pare che siano stati quei tacos vegani che si concede almeno una volta a settimana, rigorosamente senza latticini e anche senza glutine (che col fatto di essere una dieta vegetariana o vegana poco c’entra, ma va di moda adesso).

Sul blog della sorella Kourtney ha spiegato che la chiave del suo successo nel tenere a bada la psoriasi è stata la sua dieta vegetariana. Anche quando si trova in un ristorante in cui non c’è un menu espressamente per vegetariani/vegani, ecco che si sforza di scegliere qualcosa che sia il più vegetale possibile. A meno che non si tratti di un giorno di festa: lì a quanto pare si può sgarrare.

Fra i suoi piatti preferiti ci sono pizza e ciambelle, ovviamente il tutto senza alcuna aggiunta o apporto da parte del regno animale. Ad aiutarla, poi, sono stati anche i frullati di muschio marino, ricchi di antinfiammatori e antiossidanti: è dal 2020 che la Kardashian continua ad elogiare questi frullati.

Secondo la Kardashian, mangiare vegetariano l’ha aiutata a migliorare non solo la pelle, ma anche l’umore, i livelli di stress e l’energia. Certo, ha anche poi ammesso che per curare la psoriasi usa anche delle creme apposite (nel 2016 spiegava di usare una crema al cortisone tutte le sere), ma sono dettagli secondari.