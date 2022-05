Kim Kardashian: la dieta assurda per entrare nel vestito del Met Gala fa discutere, e meno male

di Luca Venturino 5 Maggio 2022

Sette chili in meno in tre settimane, e tutto per entrare in un abito. Ci stiamo riferendo alla folle dieta seguita da Kim Kardashian che, in occasione del tappeto rosso del Met Gala 2022 (dove ha sfilato anche Lila Moss), ha vestito uno degli abiti più importanti della storia della moda, e cioè quello indossato nel ’62 da Marilyn Monroe al Madison Square Garden, quando cantò Happy Birthday Mr. President all’allora Presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy.

Al di là dell’abito, che di certo è iconico e leggendario quanto volete, ciò che più ha catturato l’attenzione mediatica (in negativo, però), sono le dichiarazioni controverse di Kardashian a proposito della perdita di peso. “L’ho provato e non mi andava bene” ha dichiarato la modella a stelle e strisce ai microfoni di Vogue, riferendosi per l’appunto all’abito in questione. “Ma ero convinta, e ho detto: ‘Datemi tre settimane’. Ho dovuto perdere 16 libbre (cioè circa 7,2 chili) prima di oggi. È stata una grande sfida. Era come se mi stessi preparando per il ruolo di film. Ero determinata a entrare nell’abito”.

Non si tratta della prima volta che l’influencer si era lasciata andare in commenti controversi sulla questione: appena qualche anno fa, in occasione del Met Gala 2017, aveva ironizzato sul fatto che l’influenza potesse essere “una dieta straordinaria”, e si era detta molto felice che fosse “arrivata in tempo per il Met”. Peccato che l’influenza sia una malattia, e non un metodo per dimagrire.