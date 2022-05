Kimbo è il caffè ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia di Tennis

di Luca Venturino 11 Maggio 2022

Il caffè ufficiale della 79esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia di Tennis è griffato Kimbo: il brand napoletano, infatti, sarà presente in qualità di fornitore ufficiale del torneo in esclusiva merceologica in tutte le aree ristoro e bar sul territorio occupato dalla competizione, comprese le lounge dedicate agli atleti in gara e i due ristoranti affigliati, Magnolia e Lea.

Torneo che, di fatto, si svolgerà in quel di Roma al Foto Italico fino al 15 maggio, e che vedrà sfidarsi sul campo da gioco professionisti del calibro di Novac Djokovic, Rafael Nadal e Leylah Fernandez. Nei punti bar disseminati lungo e all’interno del perimetro dell’area occupata Kimbo presenterà la miscela Kimbo Extra Cream, che si distingue per un gusto particolarmente intenso e una tostatura media; mentre nelle lounge in cui si troveranno i giocatori impegnati nella competizione sarà disponibile la gamma di cialde compostabili Nuova Formula Bar, che riprendono l’impegno di sostenibilità del brand partenopeo.

A tal proposito saranno presenti anche le nuove macchina a cialde Kimbo Metal che, come suggerisce il nome, sono realizzate prevalentemente in materiale metallico in modo da puntare a una riduzione quasi totale dell’impiego di plastica. Infine, dulcis in fundo, l’offerta prevista per il torneo in questione comprenderà anche il Kimbo Sparkling Coffee, il soft drink al caffè, in fase di lancio sul mercato italiano.