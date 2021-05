Kinder: dopo anni l’Happy Hippo torna sugli scaffali

In tantissimi avevano invocato il suo ritorno e Kinder ha deciso di accontentarli: lo storico Happy Hippo torna a far capolino sugli scaffali dei supermercati italiani. Con tanto di edizione limitata estiva.

È difficile dire se gli italiani volessero di più il ritorno dell’Happy Hippo della Kinder o quello del Soldino della Mulino Bianco. Fatto sta che il primo, adesso, è di nuovo in vendita, ma con due novità.

Prima di tutto abbiamo il fatto che ci sarà un’edizione limitata maggio-agosto, quindi solo estiva (poi si vedrà). In secondo luogo, cambia anche il posizionamento. In pratica non lo troveete negli scaffali con gli snack, ma in un apposito espositore che riporta in grande la K di Kinder.

Quello che non cambierà sarà la colonna sonora dell’Happy Hippo, quella “The lion sleeps tonight” che ti rimane in testa e non se ne va più una volta ascoltata: la canzoncina era la soundtrack delle pubblicità orginarie dell’Happy Hippo e tale rimarrà anche in questa nuova campagna pubblicitaria. Che, a proposito, vedrà una serie di video che mostreranno i commenti dei consumatori che volevano nuovamente trovare in vendita questo snack.

Inoltre non mancheranno anche banner che spiegheranno ai più giovani (cioè a coloro che non hanno mai visto in vendita l’Happy Hippo perché tolto dal commercio prima della loro nascita) in che cosa consiste questo prodotto.

Che si dia il via alla grande operazione “nostalgia”!