Kinder ritira alcuni prodotti anche in Italia dopo l’allarme Salmonella

Anche in Italia Ferrero ha ritirato alcuni prodotti Kinder realizzati in Belgio e a rischio Salmonella: si tratta dei cioccolatini Kinder Schoko-Bons.

di Manuela 6 Aprile 2022

La Ferrero ha deciso di ritirare anche in Italia alcuni prodotti Kinder realizzati in Belgio, a causa dei problemi legati a una possibile contaminazione da Salmonella. In questo specifico caso sono stati ritirati alcuni lotti dei cioccolatini Kinder Schoko-Bons.

Se ricordante, negli ultimi giorni si parla molto del ritiro dei classici Ovetti Kinder in Gran Bretagna e Irlanda a causa di alcuni casi di salmonellosi (per ora siamo a quota 63 casi accertati, di cui molti fra bambini al di sotto dei 5 anni). Questi Ovetti erano stati prodotti nello stabilimento belga dell’azienda.

Ecco dunque che Ferrero, per sicurezza, ha deciso di richiamare dal commercio alcuni lotti dei Kinder Schoko-Bons presenti anche qui in Italia: questi bonbon, infatti, sono prodotti nello stesso stabilimento belga di cui sopra. Non ci sono, invece, problemi per gli Ovetti Kinder venduti qui da noi in Italia in quanto quelli in commercio qui da noi sono prodotti in altri stabilimenti.

Tramite una nota stampa, l’azienda di Alba ha fatto sapere che, in riferimento al richiamo precauzionale e volontario adottato dal Gruppo Ferrero nel Regno Unito e in altri paesi europei e relativo ad alcuni specifici lotti di produzione Kinder realizzati nello stabilimento di Arlon, in Belgio, ecco che Ferrero ha deciso di predisporre anche in Italia, d’accordo con le autorità sanitarie nazionali, un richiamo precauzionale di determinati lotti di produzione di Kinder Schoko-Bons in quanto provenienti dallo stesso stabilimento belga.

Ferrero ha poi specificato che tutti gli altri prodotti Ferrero, compresi i prodotti Kinder dedicati alla Pasqua, non sono coinvolti nel richiamo.