Ovetti Kinder ritirati in Inghilterra e Irlanda: forse collegamento con casi di salmonella

di Marco Locatelli 5 Aprile 2022

Ritirati dagli scaffali dei supermercati in Irlanda e Inghilterra alcuni lotti di ovetti Kinder per un potenziale collegamento con un focolaio di salmonella. A riportare la notizia alcuni media inglesi che citano la Food Sntadards Agency (FSA), ovvero l’agenzia britannica che si occupa della sicurezza alimentare.

Il ritiro è stato quindi disposto per motivi precauzionale ma non si esclude che il provvedimento possa essere esteso ad altri Paesi. Ad essere interessati dal ritiro due tipologie di ovetto: quelli in confezione singola e quelli in confezione multipla e che hanno scadenza fra l’11 luglio e il 7 ottobre 2022, prodotti nello stabilimento di Arlon, in Belgio.