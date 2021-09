KitKat a strisce con l’edizione limitata “Zebra”

di Marco Locatelli 30 Settembre 2021

KitKat lancia l’edizione limitata a strisce chiamata “Zebra”, una versione un po’ più wild del popolare snack dolce prodotto dalla Nestlè e già disponibile sugli scaffali dei supermercati.

KitKat rivestirà il suo break con un pattern jungle dark & white. A comporre le striature sarà un intenso cioccolato fondente combinato con cioccolato bianco a copertura del croccante classico wafer. Il tutto completato da un packging contemporaneo e graficamente accattivante e che anticipa il contenuto.

Annalaura Giachetta, Marketing Manager della Divisione Dolciari Nestlé Italiana, ha dichiarato: “La categoria del food, prima ancora dello snack, sta vivendo, soprattutto negli ultimi anni, una rivoluzione mossa dalla ricerca sensoriale in fatto di gusti e accostamenti. Lo snack non fa eccezione. Ci rivolgiamo ad un pubblico giovane, nell’età e nell’anima, curioso e attento, aperto ed interessato a nuove esperienze. Questa è l’essenza della Limited Edition: offrire un’esperienza accattivante, fuori dall’ordinario, per un limitato periodo di tempo. Per “aggiungere una piccola avventura al proprio break”, per parlarne e condividerla con amici, per creare contenuto sui propri social. KitKat Zebra è proprio questo, un break fuori dall’ordinario per la nuova Wild Generation.”

KitKat non è nuova a queste edizioni alternative del suo popolare snack: pochi mesi fa Nestlè ha infatti lanciato sul mercato l’edizione vegana del wafer, già disponibile nel Regno Unito, in Australia e Brasile.