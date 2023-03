KitKat: Nestlé lancerà i cereali da colazione ispirati alle barrette

Avete presente i KitKat? Ecco, Nestlé si appresta a lanciare i cereali da colazione ispirati alle barrette di cioccolato. Ma non esultate troppo: non li vedremo a breve sui nostri scaffali

di Manuela Chimera 8 Marzo 2023

Se vi piacciono i KitKat, arriva per voi una buona notizia: Nestlè ha deciso di lanciare sul mercato i cereali da colazione ispirati alle celebri barrette al cioccolato. Tuttavia è bene non esultare troppo: come purtroppo hanno preso molti fan stantunitensi del KitKat, che già pregustavano i cereali KitKat a colazione, all’inizio il prodotto verrà lanciato solamente sul mercato del Regno Unito.

Cosa si sa dei KitKat versione cereale da colazione?

Tramite il suo account Twitter, KitKat ha dato la lieta novella dell’avvento del nuovo cereale da colazione ispirato alle sue barrette. Ovviamente la scelta della tempistica non è stata certo casuale: il 7 marzo si celebra, infatti, il National Cereal Day. E visto che mancano ancora un po’ di giorni al 1 d’aprile, la notizia deve essere vera.

La notizia ha destato parecchio entusiasmo nei fani di queste barrette di cioccolato, entusiasmo che è precipitato sotto i piedi quando hanno scoperto che i cereali da colazione KitKat per il momento verranno lanciati solamente in Gran Bretagna. Un livello di delusione non paragonabile ai possessori di Ps4 che si sono visti spostare di un mese in avanti l’uscita di Hogwarts Legacy (quelli di Nintendo Switch stanno già presagendo il peggio per solidarietà), ma che di sicuro ha fatto indispettire parecchi.

Nonostante la delusione, però, i fan si sono scatenati su Twitter. Qualcuno ha annunciato che ora la sua vita aveva un senso (ok, sì, la gente esagera quando vengono dati questi annunci… O almeno, mi auguro che esageri perché un’iperbole del genere vuol dire dover fare una capatina dallo psicologo per ristabilire le priorità della vita), altri chiedono che il prodotto venga distribuito pure in altri mercati.

Non si sa ancora molto di questi cereali: la scatola dovrebbe comunque mantenere il classico logo KitKat, con il colore rosso di base che contraddistingue queste barrette di cioccolato. Il marchio KitKat appartiene a Nestlé, anche se negli Stati Uniti a produrle sono la Hershey Company.

Proprio Nestlé, tramite un comunicato stampa, ha fatto sapere che il nuovo KitKat Cereal manterrà intatta l’essenza della tavoletta di cioccolato originaria. Il sapore, dunque, dovrebbe essere quello del KitKat, anche se Sarah Fordy, responsabile marketing di Cereal Partners UK & Ireland, in una nota stampa ha fatto sapere che questo cereale è stato ideato per quei consumatori che vogliono un’opzione alternativa più golosa per una colazione occasionale, ma tutto facente parte di una dieta equilibrata.

Forse i fan del KitKat, più che preoccuparsi di quando arriveranno anche da loro i cereali omonimi, dovrebbero preoccuparsi del fatto che Nestlé ha da poco annunciato che aumenterà i prezzi dei suoi prodotti.