KitKat Santa: arriva il wafer al cioccolato al latte a forma di Babbo Natale

Da Nestlé arriva una novità natalizia: siete pronti per il KitKat Santa? In pratica si tratta del classico wafer al cioccolato al latte, ma a forma di Babbo Natale. La ricetta rimane più o meno la stessa: cioccolato al latte con dentro granella di wafer croccante. Solo che al posto di avere la forma a barretta del solito KitKat, questa volta potremo sgranocchiare felicemente Babbo Natale.

Si tratta del nuovo Christmas Break di KitKat, arrivato giusto in tempo per festeggiare gli 85 anni di questo snack. Come potete vedere nella foto, KitKat Santa ha proprio la forma di un simpatico Babbo Natale in miniatura, con tanto di barba lunga e cappello.

Per quanto riguarda il packaging, invece, sarà disponibile in quattro differenti incarti random, ovviamente tutti a tema natalizio. Potrete trovare in commercio due tipi di confezione:

confezione singola da 29 grammi in 4 grafiche assortite: prezzo consigliato al pubblico 1,20 euro

confezione multipack Trio 3×29 grammi: prezzo consigliato al pubblico 2,50 euro

Adesso non ci rimane altro che accattare il KitKat Santa e tirare fuori il nostro spirito natalizio (o il nostro spirito da cosplayer de L’Attacco dei Giganti, a vostra scelta) decapitando felicemente a morsi il nostro Babbo Natale di cioccolato.