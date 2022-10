Kombucha Festival 2022: al via a Milano la prima edizione

di Manuela 2 Ottobre 2022

Se l’8 e il 9 ottobre vi trovate a Milano, allora sappiate che in quei giorni si terrà la prima edizione del Kombucha Festival 2022. La location è quella dell’Enoteca Naturale in via Santa Croce. A organizzare questo evento è l’associazione culturale Kombucha Italia.

Alla manifestazione parteciperanno sei produttori di kombucha, in pratica i soci fondatori dell’associazione. E ovviamente ci sarà tanto kombucha, da quello alla spina in vari gusti ai cocktail a base di kombucha. L’evento si terrà dalle ore 12.30 alle ore 23, in pratica gli orari di apertura dell’Enoteca Naturale. Nello spazio Emergency del giardino, saranno allestiti i gazebo dei produttori.

Per assaggiare i diversi tipi di kombucha sarà necessario acquistare gli appositi gettoni degustazione in vendita alla cassa. Inoltre quesa sarà anche l’occasione per annunciare la nascita dell’associazione culturale Kombucha Italia che riunisce Livebarrels, Orti Geometrici, Cultura Viva Kombucha, Mia Kombucha, Legend Kombucha e Laverve.

Ivan Parenti, presidente dell’associazione e co-fondatore di Mia Kombucha, ha spiegato che l’associazione culturale Kombucha Italia nasce con lo scopo di promuovere la conoscenza e il consumo del kombucha nel nostro paese. Inoltre ci si prefigge anche lo scopo di sottolineare gli aspetti benefici di questa bevanda e le possibili collaborazioni con l’università per fare ricerca. Ovviamente è consapevole che sono solo all’inizio, ma è importante educare i consumatori a questa bevanda.

Dello stesso parere anche Stefano Zenezini, vice presidente dell’associazione e co-fondatore di Cultura Viva Kombucha. Grazie a eventi come questi è possibile riunire in un solo posto produttore, consumatori, produttori casalinghi e curiosi che hanno sentito nominare il kombucha, ma non sono mai riusciti ad assaggiarlo. E svela che Milano sarà solo la prima tappa: l’idea, infatti, è quella di organizzare un secondo evento in primavera, forse nel centro Italia.