Kraft Heinz sfrutta il metaverso per rifornire gli scaffali

L'azienda Kraft Heinz ha deciso di sfruttare il metaverso per rifornire gli scaffali di ketchup e affini. Ma come funziona?

di Manuela 10 Maggio 2022

Se non sapete come usare il metaverso, potete chiedere lumi a Mark Zuckeberg. Se però il CEO di Facebook fosse troppo impegnato ad ammirare i regali ricevuti durante l’ultima vacanza in Italia, potete provare a rivolgervi a Kraft Heinz: l’azienda, infatti, ha deciso di sfruttare il metaverso in maniera insolita, cioè per riempire gli scaffali.

Solamente lo scorso mese, la società ha annunciato un accordo con Microsoft per migliorare la sua catena di approvvigionamento. Kraft ha creato dei “gemelli digitali” nel metaverso che aiutano l’azienda ha risolvere virtualmente i problemi.

Grazie a questo, Kraft dovrebbe riuscire a portare i prodotti nei negozi alimentari ancora più rapidamente. Inoltre aiuteranno le fabbriche a funzionare in maniera sempre più efficiente.

Lorraine Bardeen, CTO di Microsoft Industry Solutions, ha parlato di un “metaverso industriale”. In realtà, il metaverso vero e proprio, inteso come mondo virtuale, non è ancora pronto. Al momento quando si parla di metaverso, si intende semplicemente tutto ciò che è virtuale, comprese soluzioni logistiche come quelle che Kraft Heinz e Microsoft stanno progettando.

Molte aziende, fra cui anche Kraft HEinz, con lo scoppio della pandemia, hanno dovuto rapidamente rivedere le loro strategie di vendita: con i ristoranti chiusi, i consumatori sono corsi nei supermercati a fare scorte, presi dal panico. Senza dimenticare, poi, il boom della spesa online.

Così, per stare al passo dei cambiamenti, ecco che le aziende hanno dovuto dare priorità ai prodotti più popolari rispetto a quelli di nicchia. Per Heinz, per esempio, questo ha significato dover aumentare di corsa la produzione delle confezioni di ketchup d’asporto. Qui l’azienda si è comportata bene, ma ci sono state alcune aree in cui l’inventario è rimasto impantanato.

Sempre riguardo il ketchup, Heinz si era accorta che la domanda stava aumentando perché stava seguendo i trend internazionali. Solo che non aveva previsto che tale domanda sarebbe aumentata così tanto in alcune città e stati a causa della chiusura delle scuole: l’azienda, in questo caso, non è stata capace di rispondere rapidamente.

Il che è un male dal punto di vista dei clienti che si ritrovavano gli scaffali vuoti. Ma era un male anche per KRaft per i clienti si rivolgevano a prodotti rivali.

Ma in che modo il metaverso potrebbe aiutare? Beh, quello che accade ora è che la domanda di un certo prodotto aumenta in una certa zona, si mette in modo un meccanismo con diversi passaggi: il rivenditore effettua l’ordine, qualcuno del team di Kraft vede la richiesta, i magazzini vengono avvisati, le linee di produzione vengono avvisate… Ma si perde tempo con tutti questi passaggi.

Con l’aiuto di Microsoft, invece, Kraft potrebbe automatizzare questi passaggi, accelerando il processo. Inolte la presenza dei gemelli digitali potrebbe aiutare Kraft a rilevare in anticipo errori e problemi nella linea di produzione.