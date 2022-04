LA Beast, mangiatore velocista di professione, spreca le patatine più costose al mondo

di Manuela 4 Aprile 2022

Non so se lo conoscete, ma negli USA è molto famoso: si tratta di LA Beast (all’anagrafe Kevin Thomas Strahle), un mangiatore velocista di professione. Ebbene: ha organizzato un’esibizione di speed eating da record mangiando (e sprecando) il più velocemente possibile le patatine fritte più costose al mondo.

In pratica LA Beast è entrato nel ristorante Serendipity3 di Manhattan, New York e ha mangiato, a modo suo, le Créme de la Créme Pomme Frites: si tratta delle patatine fritte più costose al mondo, valgono 200 dollari.

La Beast è noto per la sua capacità di ingurgitare cibo in tempi da record e questa volta ha voluto dedicare le sue attenzioni alle patatine fritte più costose del mondo. Se ti stati chiedendo perché arrivino a quel prezzo, basta guardare la lista degli ingredienti:

Patate Chipperbeck dell’Upstate

Champagne Dom Perignon annata 2006

aceto di Ardenne Champagne francese J. LeBlanc

Puro grasso d’oca (allevate non in gabbia) dalla Francia

Sale al tartufo di Guerande

Olio al tartufo

Pecorino Tartufello Crete Senesi

Tartufi neri estivi dall’Italia

Burro al tartufo

Crema biologica A2 100% da mucche Jersey nutrite al pascolo

Gruviera Stagionata Svizzera Tartufata

Guarnizione di polvere d’oro commestibile 23k

Lo chef Joe Calderone ha spiegato di aver creato queste patatine fritte in occasione del National French Fry Day. È stato, poi, lo chef Freddie Schoen-Kiewert a far vedere a LA Beast come si prepara questo piatto d’autore. Le patate vengono prima immerse in una pentola bollente ripiena di Champagne Don Perignon e aceto Adrenne di Champagne.

Mentre le patatine cuociono a fuoco lento, viene preparata la tipica salsa Mornay. Le patatine vengono quinti tolte dalla pentola per essere fatte raffreddare e vengono refrigerate in modo da formare una pellicola che gli donerà, poi, croccantezza. Tuttavia, per raggiungere quella voluta, le patatine fritte devono essere congelate una seconda volta e poi fritte in puro grasso d’oca per 3 minuti a 176,6 gradi°C.

Una volta fritte, vengono servire su un piatto Arabesque di cristallo Baccarat con annessa ciotola di salsa Mornay e guarnizione con tartufo a scaglie, pecorino Tartufelo e polvere d’oro commestibile 23k.

Dopo aver visto come si preparavano queste patatine, ecco che LA Beast si è seduto a tavola e ha cominciato a ingurgitare a velocità pazzesca le patatine. Il che, forse, non è il modo migliore per assaporare un piatto di patatine fritte da 200 dollari. Tuttavia LA Beast è anche riuscito a sostenere di aver apprezzato note terrose di erba e fieno (come abbia fatto a quella velocità a percepire qualche sapore rimane un mistero, ma forse è solo frutto di anni e anni di allenamento).

Non è ancora ben chiaro se si sia trattato di un record o meno, ma forse un piatto del genere è fatto per essere mangiato e gustato un po’ più lentamente.

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube]