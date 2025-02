La birra di Hulk Hogan è finita in tribunale

La Real American Beer, birra che porta il faccione di Hulk Hogan, è finita nei pasticci. È una questione di botte in testa, ma stranamente non c'entrano i salti dalla terza corda.

Siamo nel luglio del 2024, e Hulk Hogan si lancia a volo d’angelo nel mondo brassicolo con la sua Real American Beer. La sua ricetta per il successo? Pochi carboidrati e basso contenuto di calorie, spiega il nostro. E poi beh, c’è quella questione che la birra di cui sopra porta il volto di uno dei wrestler più celebri di sempre.

Nemmeno lo star power, però, è stato sufficiente a tenere la marca lontana dai meandri dei tribunali. Nelle ultime ore, infatti, una tal Michelle Harlukowicz avrebbe intentato causa contro il marchio e a un locale in quel di Medina, Ohio, che qualche mese fa ospitò un evento promozionale della birra in questione. Ma che è successo?

Di lanci (letterali) e ferite aperte

Ve la facciamo rapida: Hulk Hogan avrebbe preso “lanciato” la sua birra in maniera un po’ troppo letterale. Tocca fare un salto sulla nostra macchina del tempo, e tornare allo scorso 19 agosto. Siamo, come accennato, a un evento promozionale tenutosi presso il Thirsty Cowboys di Medina.

L’ormai ex wrestler e un aiutante (la cui identità, al momento, rimane convenientemente avvolta nel mistero) avrebbero preso a lanciare lattine di birra sulla folla. I nostri lettori più appassionati di WWE potrebbero vederci un confuso omaggio a Steve Austin, ma la verità è che la povera signorina Harlukowicz non ha visto altro che un pezzo di latta volare nella sua direzione e colpirla dritta sulla fronte.

Insomma: lancio, colpo, ferita aperta, sangue, panico. In men che non si dica una manciata di uomini del comando locale di polizia ha fatto il suo ingresso nel locale, ma a quanto pare, nella confusione – o nell’omertà: che di fatto spesso l’una è alleata dell’altra – generale non si è riuscito a individuare il colpevole.

Il calendario si sposta a metà febbraio. Harlukowicz decide di intentare una causa contro la Real American Beer e la sede dell’evento, con il pretesto che il locale sarebbe responsabile degli stessi promotori; e chiede il rimborso delle spese mediche e una forma di risarcimento per il dolore, la sofferenza e lo stress emotivo causati dall’incidente.

“Aveva una ferita aperta sulla fronte” ha spiegato Eric Tayfel, avvocato della nostra. “Alla fine ha avuto bisogno di una serie di punti di sutura sulla testa e le rimarranno delle cicatrici permanenti. Come fa un’azienda responsabile a permettere che lattine piene di birra vengano lanciate in mezzo a una folla?”.