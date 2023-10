La birra Peroni in stile street art di Hogre si materializza sugli scaffali dei supermercati

di Manuela Chimera 9 Ottobre 2023

Hogre ha fatto la sua magia: l’artista di street art ha materializzato la sua birra Peroni “Problemi”, facendola comparire fisicamente sugli scaffali di alcuni supermercati di Bari. Che da opera d’arte di street art a cartellone pubblicitario a bottiglia di birra reale sugli scaffali è un attimo.

A Bari spopola la birra Peroni “Problemi” di Hogre

Hogre, noto artista di street art, ha deciso di tornare a Bari per lanciare le sue opere di provocazione. In realtà tutto è iniziato il 29 settembre scorso quando, per la città, sono comparsi diversi cartelloni pubblicitari che raffiguravano una bottiglia di birra Peroni con la classica etichetta sostituita da una più enigmatica che riportava “A caccia di Problemi”.

Cartelloni del genere sono comparsi un po’ ovunque, in maniera molto democratica, dalle mura del liceo classico Flacco alla zona di Pane e Pomodoro, senza risparmiare corso Vittorio Emanuele e corso Cavour.

Ma Hogre è andato oltre e ha letteralmente materializzato la sua bottiglia in alcuni supermercati. Degno della miglior magia alcolica di Harry Potter, le bottiglie sono comparse nei supermercati riportando etichette con frasi che al momento appaiono senza senso.

La bottiglia, infatti, riporta la firma di Giovanni Hogre al posto di quella di Giovanni Peroni, ma ecco che sul collo della bottiglia di vetro ci sono frasi come:

“A caccia di problemi”

“Killer semiotico”

“Disturbatore seriale”

“Schiaffeggiator morale”

Inoltre sia sul tappo che sul collo della bottiglia compare la mosca, marchio di fabbrica di Hogre che si trova anche lungo i muri cittadini di via Villari e il qr code che rimanda al suo sito ufficiale. Le bottiglie così etichettate sono comparse vicino alle bottiglie originali, senza che nessuno si accorgesse di niente a quanto pare.

Ma occhio: non contengono birra, bensì sono piene di sabbia.

Purtroppo non si capisce bene quale sia lo scopo di questo exploit artistico di Hogre: l’artista non ha attualmente spiegato nulla e in tanti si interrogano sul significato di tutto ciò. A chi si riferisce? C’è un evento particolare che ha scatenato il tutto? Se è una denuncia, cosa o chi o quale azione sta denunciando? La birra Peroni cosa dice di tutto ciò?

Nell’attesa di avere lumi da parte dell’artista (anche perché un atto di denuncia, se non viene capito dai più, ha scarsa utilità pratica), ecco che i baresi si sono precipitati a recuperare le bottiglie, fotografandole un po’ ovunque (Hogre stesso ha postato alcune foto del genere). Inoltre molti manifesti pubblicitari sono spariti. Tranquilli, non sono stati rimossi dal Comune: semplicemente ai baresi sono piaciuti e se li sono portati a casa.