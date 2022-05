La birra prodotta con l’urina viene da Singapore

Un birrificio di Singapore ha deciso di produrre birra partendo da un ingrediente insolito (per non dire altro): l'urina.

di Manuela 26 Maggio 2022

A Singapore un birrificio ha deciso di produrre una birra green. Fin qui nulla di strano, se non fosse che questa birra viene prodotta partendo dall’urina. Ok, urina filtrata e ripulita, tutto quello che vuoi, ma sempre di urina si tratta.

Il nome di questa birra è NewBrew ed è prodotta partendo dal liquido che viene riciclato dalle acque reflue, opportunamente filtrate e trattate, della rete idrica di Singapore. Il tutto grazie a NeWater, il marchio delle acque reflue recuperate e trattate prodotte dal Public Utilities Board di Singapore.

L’agenzia per l’acqua della città, infatti, ha lanciato questa inedita birra in bar e negozi: lo scopo è quello di aumentare la consapevolezza relativa ai problemi di scarsità di acqua del paese, facendo conoscere tutte le soluzioni innovative che vengono escogitate per risolvere il problema.

Ok, tutto molto bello, green e sostenibile, ma chi avrà il coraggio di bere una birra che, alla fine della fiera, è fatta di urina? Ovviamente questa birra contiene anche altri ingredienti come l’orzo tedesco e il lievito norvegese. Tuttavia l’ingrediente chiave rimane l’acqua reflua degli scarichi purificata.

Una giornalista della BBC ha così chiesto ad alcuni avventori cosa ne pensassero di quella birra. Ebbene, qualcuno ha continuato a berla tranquillamente, mentre qualcun altro ci ha scherzato sopra e, non appena saputo che l’acqua usata per fare quella birra era quella purificata di NeWater, ha avuto un finto moto di disgusto. Salvo poi dichiarare che in realtà quella birra gli piaceva, che non aveva nessun gusto strano (ci mancherebbe altro!) e che qualsiasi liquido fosse birra era buono a prescindere dagli ingredienti di partenza.

Diciamo che l’urina umana si sta dimostrando assai versatile: a Parigi la usano come fertilizzante, mentre a Singapore come birra.

Avanti, chi avrebbe il coraggio di assaggiare una birra derivata dall’urina? Perché un conto è testare una birra al gusto di ciambella, un conto convincersi che quell’acqua di partenza proveniente dalle acque reflue è stata trattata a sufficienza.