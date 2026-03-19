La brasiliana Bold Snacks è la nuova acquisizione, salutista, del Gruppo Ferrero

Il Gruppo Ferrero ha messo a segno una mossa importante per la sua espansione internazionale: il gigante di Alba ha infatti annunciato l’acquisizione di Bold Snacks, un’azienda brasiliana specializzata in snack proteici di alta gamma.

Fondata nel 2018, Bold Snacks ha vissuto una crescita rapida grazie a una forte presenza digitale e a un’offerta innovativa che include barrette proteiche e, più recentemente, polveri di siero di latte: questa operazione rappresenta il primo ingresso ufficiale dell’azienda italiana nel segmento dei prodotti salutistici, i cosiddetti “better-for-you”, in Sud America.

L’acquisizione di Bold Snacks da parte di Ferrero

Daniel Martinez Carretero, Direttore Finanziario del Gruppo Ferrero, ha commentato così l’operazione: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Bold Snacks in Ferrero, segnando così il nostro primo ingresso nel segmento dei prodotti Better-for-You in Sud America. Bold Snacks è un marchio esclusivo con un forte dinamismo in Brasile e l’operazione rafforza ulteriormente la nostra presenza in questo settore, sostenendo al contempo il continuo sviluppo del nostro portafoglio nelle principali aree geografiche”.

L’accordo prevede l’acquisizione della sede e dello stabilimento produttivo situato a Divinópolis, nello Stato di Minas Gerais, facendo entrare circa 300 dipendenti di Bold Snacks nella forza lavoro di Ferrero Brasile.

Gabriel Ferreira, fondatore e amministratore delegato di Bold Snacks, ha espresso grande ottimismo riguardo al futuro dell’azienda sotto la nuova proprietà: “Entrare a far parte di Ferrero rappresenta un’opportunità straordinaria per la nostra azienda e per i nostri dipendenti. Essere riconosciuti da un leader mondiale nel settore alimentare, che vanta una solida esperienza nella creazione e nella promozione di marchi iconici, ci offre un’opportunità unica per accelerare la nostra crescita e contribuire a far conoscere Bold Snacks a un numero di consumatori mai raggiunto prima”.

Questa acquisizione si inserisce in una più ampia strategia del Gruppo Ferrero volta a scalare marchi di snack attenti alla salute a livello internazionale:infatti Bold Snacks si unisce a un portafoglio che include già nomi come Eat Natural e FULFIL nel mercato europeo e Power Crunch in Nord America. In Brasile, la presenza di Ferrero è già consolidata: insieme alla società affiliata Dori Alimentos, il gruppo impiega attualmente 4.500 persone attraverso cinque stabilimenti produttivi e tre uffici.

La trasformazione del gruppo, guidata dal presidente esecutivo Giovanni Ferrero, ha visto un netto cambiamento rispetto alla tradizionale strategia di crescita organica preferita dal fondatore Michele Ferrero. Sotto la guida di Giovanni, Ferrero è diventata una realtà sempre più simile a giganti come Nestlé e Unilever, utilizzando acquisizioni mirate per aggredire nuovi mercati. Lo stesso presidente ha dichiarato che, dopo l’acquisizione, il gruppo “avrà una scala sostanzialmente maggiore e un’offerta più ampia di prodotti di alta qualità”.

Un esempio cruciale di questa strategia risale al 2018, quando Ferrero ha completato l’acquisizione del ramo dolciario statunitense di Nestlé per 2,8 miliardi di dollari: l’accordo ha permesso a Ferrero di acquisire marchi celebri come Crunch, Butterfinger e BabyRuth, portando l’azienda a diventare il terzo produttore statunitense di dolciari confezionati dopo Mars e Hershey. Mentre Nestlé, sotto la guida di Mark Schneider, cercava di allontanarsi dai prodotti considerati meno salutari per puntare su nutrizione e benessere, Ferrero ha colto l’opportunità per espandere massicciamente la propria presenza nel mercato nordamericano.

Oggi Ferrero è uno dei maggiori produttori mondiali di prodotti dolciari confezionati, con oltre 35 marchi venduti in più di 170 paesi e una forza lavoro globale di oltre 50.000 dipendenti, e l’acquisizione di Bold Snacks, la cui conclusione è prevista nei prossimi mesi ma le cui condizioni non sono state rese note, è una conferma delle ambizioni del gruppo di rafforzare la propria impronta industriale globale.