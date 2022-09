La California aumenta gli stipendi nei fast food, ma McDonald’s non ci sta

di Dissapore 1 Settembre 2022

La California è intenzionata ad aumentare lo stipendio minimo per i lavoratori dei fast food, ma McDonald’s e altre catene protestano per quella che definiscono una discriminazione. Qualche giorno fa il parlamento dello Stato Usa ha approvato un disegno di legge che crea un ‘fast food council’, un organo paritetico che includerebbe rappresentanti dei lavoratori e dei gestori, volto a “stabilire standard minimi a livello di settore su salari, orari di lavoro e altre condizioni di lavoro” per i lavoratori dei fast food della California. I nuovi standard si applicherebbero alle catene di fast food con almeno 100 sedi a livello nazionale. “Le aziende di fast food hanno tratto profitto durante la pandemia, mentre mezzo milione di lavoratori di fast food della California sono stati duramente colpiti”, afferma il disegno di legge. “Nonostante i profitti aziendali, i lavoratori dei fast food sono mal posizionati per partecipare a una rapida ripresa e a un’economia più equa”.

Il consiglio potrebbe decidere di aumentare il salario minimo per i lavoratori dei fast food fino a 22 dollari l’ora. E consentirebbe ai lavoratori di confrontarsi con tutti gli imprenditori insieme, offrendo loro una possibilità migliore per difendere i diritti. Il governatore della California Gavin Newsom ha tempo fino al 30 settembre per firmare il disegno di legge. Ma

il disegno di legge ha raccolto l’opposizione dei gruppi di lobby dei ristoranti e dei leader del settore tra cui il presidente di McDonald’s USA Joe Erlinger. “Potrebbe sorprendere sapere che sostengo l’aumento dei salari minimi per i lavoratori. In effetti, accolgo con favore la legislazione che aumenta i salari per tutti i lavoratori”, ha affermato Erlinger. Ma “l’approccio della California prende di mira alcuni luoghi di lavoro e non altri”, ha affermato, aggiungendo: “Questa legislazione sbilenca, ipocrita e sconsiderata danneggia tutti”.

Anche l’International Franchise Association ha contestato il disegno di legge: “È una misura discriminatoria progettata per prendere di mira il modello di business in franchising”, ha affermato il presidente e CEO di IFA Matthew Haller in una dichiarazione. Haller ha affermato che il disegno di legge danneggerebbe gli operatori in franchising più piccoli e ha indicato uno studio che suggerisce che salari più elevati potrebbero portare a un aumento del 20% dei prezzi dei menu. Contro il disegno di legge anche la National Restaurant Association. La legge arriva in un momento in cui molti lavoratori dipendenti delle catene in USA stanno finalmente costituendo gruppi sindacali: da Starbucks a Chipotle.