di Manuela 3 Settembre 2021

Siete pronti? Da oggi su Netflix è disponibile la quinta e ultima stagione della serie TV La casa di carta. E per l’occasione Chupa Chups ha deciso di proporre l’edizione limitata de La casa de papel.

I classici Chupa Chups si rivestono per l’occasione con un packaging ispirato a La casa di carta: su fondo nero, campeggiano le scritte Chupa Chups, La casa de papel e Netflix, contornate dagli iconici volti mascherati con cappuccio rosso visti nella serie.

Questa limited edition sarà disponibile sin da settembre in contemporanea con la release delle prime puntate della stagione finale de La casa de papel. Potrete trovarla in tutti i soliti punti vendita nei formati:

Minimega

Super

Tin (è la latta da 150 pezzi)

Siamo arrivati al finale de La casa di carta: ormai per la banda sembra essere arrivato il momento della fine, riusciranno a raccimolare le ultime forze rimaste per combattere a modo loro ancora un’ultima volta?

Per adesso verrà rilasciata online su Netflix la prima parte di quest’ultima stagione, mentre a inizio dicembre verrà rilasciata la seconda e ultima parte delle puntate. Come anticipazioni, si sa già che ci saranno tre new entry nella serie: il figlio di Berlino, Rafael, interpetato da Patrick Criado; il grande amore di Tokyo, René, interpretato da Miguel Angel Silvestre; il Comandante delle Forze Speciali dell’Esercito Spagnolo.

Recentemente Chupa Chups aveva anche lanciato la limited edition in onore delle Olimpiadi di Tokyo 2021.