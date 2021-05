Anche Chupa Chups si prepara a modo suo alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Come? Semplicemente lanciando una limited edition in versione nipponica. Stiamo parlando della Chupa-Cups Tok-Yo Limited Edition. Da giugno (quindi non sono ancora in vendita, ma manca ormai pochissimo), ci saranno quattro nuovi gusti in vendita, tutti ispirati alla tradizione culinaria giapponese:

Yuzu (sapore agrumato)

Cherry Blossoms (richiama alla mente i fiori di ciliegio)

Strawberry Matcha Smoothies (gusto tè matcha con però il dolce dello smoothie alle fragole)

Ramune (al gusto di soda giapponese)

Inoltre questi quattro gusti beneficeranno di un nuovo e colorato packaging che ricorda, per l’appunto, la vivacità della città di Tokyo. In teoria dovreste trovarli in vendita sia nei bar che nei vari punti vendita specializzati, con tanto di espositore che ricorda le atmosfere e i colori di Tokyo. Il costo sarà, inoltre, di 0,30 euro a Chupa Chups.

Tuttavia non è certo la prima volta che Chupa Chups lancia delle edizioni limitate. Infatti di recente, più precisamente nel 2019, era toccato alla versione Angry Birds. Inoltre vi ricordiamo che da aprile è arrivata anche in Italia la versione sparkling soda dei Chupa Chups che da lecca lecca dalla classica forma rotondeggiante si sono trasformati in colorate bibite frizzanti.