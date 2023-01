La Città Europea del Vino 2023 sarà un’intera regione: la Valle del Douro in Portogallo

La Città Europea del Vino 2023 non sarà una città, bensì un'intera regione: la Valle del Douro in Portogallo, con i suoi vini, il Douro e il Porto.

di Manuela Chimera 5 Gennaio 2023

Rullo di tamburi, quest’anno la Città Europea del Vino 2023 sarà… beh, non sarà una città visto che è stata scelta un’intera regione. Più precisamente quest’anno la Città Europa del Vino sarà la Valle del Douro, in Portogallo, nota per i suoi vigneti di Douro e Porto.

Città Europea del Vino 2023: la Valle del Douro

La Valle del Douro, in Portogallo, nonostante il nome, non produce solamente il vino Douro, ma anche il Porto. Probabilmente proprio per questa sua ricchezza vinicola è stata scelta come Città Europea del Vino 2023 anche se, tecnicamente, non è una città vera e propria.

Famosa per i suoi vini, la Valle del Douro è anche la regione vinicola delimitata più antica del mondo. Anche per questo è entrata a far parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

A dire il vero è dal giugno dello scorso anno che la regione della Valle del Douro è stata nominata Città Europea del Vino 2023. La Comunità intercomunale del Douro (il cui acronimo è CIM Douro), una divisione amministrativa locale della regione, ha dichiarato di aver già programmato dozzine di iniziative distribuite lungo tutto l’anno in modo da mostrare il Douro all’Europa.

LEGGI ANCHE Cosa mangiare a Lisbona: i 20 piatti tipici da provare

Il CIM Douro, in una nota stampa, ha dichiarato che “Con questo titolo di Città Europea del Vino 2023, il Douro nutre il legittimo desiderio che la regione contribuisca in maniera determinante alle esportazioni nazionali, in modo che vino e vigneti diventino una leva concreta e reale per lo sviluppo della sua economia e per la ricchezza di coloro che qui ci vivono e lavorano”.

Il CIM Douro è nato ufficialmente nel 2009 e comprende le città di Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Coa e Vila Real.

Il gruppo amministrativo ha descritto questo importante riconoscimento come un’opportunità per promuovere l’enoturismo, la cultura e il patrimonio locale, accogliendo i visitatori in maniera dignitosa e sottolineando come il vino sia diventato un elemento strategico ed essenziale nella loro economia.

Il 4 febbraio 2023, alle ore 21, presso il Multiusos de Lamego, si terrà il galà di presentazione per celebrare il riconoscimento.

Se deciderete di visitare la Valle del Douro, già che vi trovate in Portogallo fate un salto anche a Lisbona. Qui vi consigliamo l’itinerario del giorno perfetto, dalla colazione alla cena.