La classifica dei panettoni di Dissapore: la premiazione

di Chiara Cavalleris 25 Dicembre 2022

Con l’augurio di aver reso il vostro Natale un po’ più sereno – scegliere tra grandi lievitati da quaranta euro al chilo è stressante, di questi tempi poi, e vi avremo quantomeno liberati da tale dilemma – abbiamo piacere di condividere con voi i momenti salienti della premiazione dedicata alla nostra classifica del panettone. Un momento di gioia e di hype che abbiamo condiviso con lettori affezionati, pasticcieri e sponsor al Magico Paese di Natale di Govone.

Dunque non possiamo che ringraziare chi ci ha sostenuti in questo impegnativo e lungo percorso (si sappia che non appena l’estate si allontana iniziamo a testare nuovi lievitisti in vista del panel d’assaggio), senza interferire in alcun modo con la selezione di pasticcerie e artigiani, appoggiando in pieno il nostro lavoro indipendente e anzi dandoci il supporto necessario per svolgerlo ancor meglio. Quindi grazie a Molino Vigevano, Val d’Oca, Inalpi e Cantina del Roero, nonché all’ospitalità e alla logistica del Magico Paese di Natale.

Ecco a voi highlights della premiazione, riassunta in un video. Buon Natale a tutti voi!