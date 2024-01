Lorenzo Biagiarelli assente da È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici dice che tornerà

Se seguite il programma È sempre mezzogiorno, non avrete potuto fare a meno di notare che nella puntata di ieri c’era un grande assente: mancava infatti Lorenzo Biagiarelli. Proprio a inizio puntata Antonella Clerici ha dovuto fare un annuncio: Biagiarelli non sarebbe stato presente a causa del fatto che era “stato coinvolto in questo fatto di cronaca di cui tutti parlano. Ha deciso di stare a casa in questo momento e sarà con noi nei prossimi giorni”, queste le parole della conduttrice.

Antonella Clerici spiega il motivo dell’assenza di Biagiarelli

Diciamo che ultimamente Antonella Clerici ci ha fatto l’abitudine a questi annunci prima di iniziare le puntate, vedi cosa successo con l’infelice battuta di Sergio Barzetti. In questo caso, però, la vicenda è molto più delicata.

Antonella Clerici, infatti, si stava riferendo alla vicenda che ha coinvolto Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria Le Vignole di Sant’Angelo Lodigiano, il cui corpo privo di vita è stato rinvenuto nel fiume Lambro il 14 gennaio.

Tutto era iniziato quando la donna aveva pubblicato una risposta a una presunta recensione del suo locale, quella in cui un cliente si sarebbe lamentato di essere stato costretto a mangiare vicino a un disabile e a una coppia omosessuale.

Biagiarelli aveva sollevato qualche dubbio sulla veridicità di tale recensione (e non era stato l’unico: anche noi avevamo notato che qualcosa non tornava, inclusa una recensione praticamente identica di un altro locale qualche tempo prima, con le stesse parole, cosa che ci aveva fatto pensare a un troll). Lui stesso aveva parlato di una telefonata fatta alla ristoratrice per chiedere di vedere la recensione originale e lo screenshot in quanto c’erano delle discrepanze fra i font usati nello screenshot e quelli effettivi di Google.

Mentre ancora si parlava di queste differenze ecco che però il corpo della ristoratrice era stato trovato senza vita nel Lambro. Il web si è così scatenato contro Lorenzo Biagiarelli (e anche contro la compagna, Selvaggia Lucarelli), tanto che in un post su Instagram Biagiarelli aveva spiegato di essere dispiaciuto di quanto accaduto. Tuttavia sottolineava come non esistesse nessun “odio social” nei confronti della ristoratrice, anzi, la maggior parte della stampa la lodava per le sue parole a fronte di un piccolo gruppo che cercava solo di capire quanto ci fosse di vero in questa storia.

Queste le parole di Biagiarelli: “Se ogni persona che tenta di ristabilire la verità in una storia, grande o piccola che sia , dovesse temere questo epilogo a quel punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social. I messaggi di odio che mi state scrivendo sono invece, quelli sì, di una tale violenza e quantità che effettivamente, anche a una persona non troppo fragile, potrebbero far pensare a un gesto estremo. Io, nel frattempo, continuerò a cercare la verità nelle cose”.

Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta sulla questione, ribadendo il concetto già espresso da Biagiarelli: il focus della questione era capire perché “perché una notizia irrilevante e pure falsa era in home ovunque”. Lucarelli ha poi sottolineato come Biagiarelli non abbia mai criticato nessuno e come nessuno dei due abbia mai creato una “gogna mediatica” contro la ristoratrice. Gogna di cui il web sta dando la colpa a Biagiarelli e Lucarelli, quella gogna che, però, sempre lo stesso web, sta ora applicando alla coppia (con tanto anche di minacce da parte di utenti sconosciuti).

Alla luce di tutto ciò, ecco che è facilmente intuibile il perché Biagiarelli si sia assentato per un po’ da È sempre mezzogiorno. Vedremo ora come andrà a finire questa faccenda: spetterà agli inquirenti indagare e capire quale sia stata la causa della morte della ristoratrice.