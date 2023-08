La Fiat 500 “Gelateria Edition” che prepara gelati in stile Dolce Vita

di Manuela Chimera 27 Agosto 2023

Altro che i classici furgoncini del gelato. Qui abbia la Fiat 500 Gelateria Edition. L’idea è venuta in mente alla filiale britannica del colosso automobilistico torinese: perché non rendere un po’ più italiano il classico furgone dei gelati? Magari preparandolo in stile Dolce Vita? E cosa c’è di più italiano della Fiat 500? Beh, tante altre cose a dire il vero, ma visto che il progetto era della Fiat, ovviamente hanno scelto una delle loro vetture più iconiche per questo progetto, modello noto in tutto il mondo.

Arriverà anche qui da noi la Fiat 500 Gelateria Edition?

Fiat ha voluto immaginare come potrebbe essere il furgone dei gelati del futuro. Messe da parte macchine avveniristiche, ecco che l’azienda ha preferito rivolgersi alla tradizione, creando questa simpatica Fiat 500 Gelateria Edition.

Di colore bianco e azzurro, ecco che questa vettura speciale presenta degli interni su misura, adattati a una gelateria itinerante. Ovviamente nell’abitacolo è rimasto solamente il sedile dell’autista (posizionato a destra visto che la vettura è stata studiata per la filiale inglese della Fiat e sappiamo tutti che nel Regno Unito si guida a destra). Il sedile del passeggero è stato rimosso per permettere al gelatiere di turno di stare in piedi e servire i gelati (rivolto verso il lato posteriore della vettura), ovviamente ritirando il tettuccio decappottabile.

Anche i sedili posteriori sono stati eliminati per far spazio ai contenitori del gelato. I colori, sia della carrozzeria che degli interni, è quella del bianco-crema e dell’azzurro chiaro, proprio per rievocare le classiche gelaterie italiane degli anni Cinquanta.

Le vaschette del gelato, dunque, si trovano al posto dei sedili posteriori, montate in un mobiletto costruito su misura. Qui troveranno spazio fino a 30 litri di gelato, quindi un totale adatto a servire circa 300 persone al giorno. Inoltre nel mobiletto è stato lasciato dello spazio per accessori aggiuntivi come coni, vaschette e cucchiaini.

La domanda che ci poniamo, però, è la seguente: questa Fiat 500 Gelateria Edition si limiterà a girovagare per le strade britanniche o prima o poi arriverà anche qui da noi? O meglio: non la stessa macchina visto che magari la guida a destra potrebbe essere un po’ problematica. Ma magari la Fiat potrebbe pensare a una versione con guida a sinistra per girellare per le strade italiane.

In effetti qui in Italia di solito iniziative itineranti del genere piacciono parecchio. Solo a inizio anno, a Napoli, i tram storici erano divetanti bar e pizzerie viaggianti. Un’idea simpatica per un pomeriggio diverso dal solito.