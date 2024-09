La figlia di Gordon Ramsay si sposa: gli auguri commossi del papà

“Una in meno, ne mancano ancora due”. Gordon Ramsay scherza, e meno male, ma dalle sue parole trapela anche e soprattutto una certa commozione: quella di un padre che a breve accompagnerà sua figlia all’altare. L’annuncio, come ormai di consueto, arriva attraverso la vetrina dei social: Holly Anna Ramsay sta per sposarsi!

Immaginatevi invitare a cena un suocero come Gordon. Per fortuna pare che il futuro marito di Holly abbia già ben assorbito lo stile di casa Ramsay: si tratta infatti di Adam Peaty, nuotatore olimpico forte di sei medaglie al collo, che al di là dei meriti sportivi ha fatto parlare di sé e anche e soprattutto per la sua stroncatura del ristorante al Villaggio Olimpico. Il motivo? Poche proteine, vermi nel pesce.

Il messaggio di Gordon Ramsay alla figlia

Ma veniamo al dunque: Holly annuncia al popolo internettiano il suo ormai imminente matrimonio, e papà Gordon risponde sullo stesso campo di gioco. “Congratulazioni alla mia splendida ragazza” si legge su Instagram. “Sono incredibilmente felice per te e Adam. Holly, guardarti diventare la donna che sei oggi, con la tua gentilezza e il tuo amore così contagioso… Adam è un uomo davvero fortunato. Benvenuto in famiglia!”.

Qualche riga per fare spazio, e poi la battuta ripresa in apertura di articolo: “Una in meno, ne mancano ancora due”. La figlia minore del nostro protagonista, Matilda (detta anche Tilly), è però impegnatissima: all’inizio dell’anno le notizie d’Oltremanica l’avevano accostata alla conduzione di un cooking show su Amazon tutto suo, dal titolo Dish It Out.

Torniamo a noi, e al matrimonio di Holly. La coppia è – comprensibilmente – stata particolarmente attenta nel mantenere il riserbo, e al di là dell’annuncio già discusso non ha voluto lasciare trapelare alcuna informazione su un’eventuale data o location. Una cosa è certa: lo chef che si occuperà della cena o del pranzo sarà sotto immensa pressione.