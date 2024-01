Tilly Ramsay, la figlia di Gordon Ramsay, condurrà un nuovo cooking show su Amazon

Tilly Ramsay condurrà un nuovo cooking show su Amazon, Dish it out. Niente di strano: è una chef lei stessa ed è la figlia di Gordon Ramsay

Abbastanza prevedibilmente Tilly Ramsay, la figlia di Gordon Ramsay, continua a seguire le orme paterne. Una chef lei stessa, da poco è stata chiamata come giudice di MasterChef Junior. Una sorta di palestra che l’ha preparata a condurre un cooking show tutto suo su Amazon, dal titolo Dish It Out.

Speriamo che Tilly Ramsay non segua proprio tutte le orme paterne

Piccoli figli d’arte crescono. Brooklyn Beckham ha appena deciso di passare dalla teoria alla pratica aprendo il suo primo pop-up restaurant a Londra. E dall’altra parte ecco che Tilly Ramsay, la figlia di Gordon Ramsay, è pronta a condurre un cooking show tutto suo.

Certo, si è ampiamente allenata prima di questo momento, non è certo la prima volta che sale sul palco. L’abbiamo vista nel Ballando con le Stelle inglese, poi è stata giudice a MasterChef Junior e adesso un programma suo. Insomma, in cucina è di casa.

Programma che si chiama Dish It Out e che andrà in onda su Prime Video. I primi 15 episodi di Dish It Out saranno disponibili sia su Prime Video che su FreeVideo (in teoria dovrebbero essere 32 in totale). In ogni episodio Tilly dovrà spacchettare una scatola contenente degli ingredienti misteriosi (MasterChef non è troppo lontano, questa è chiaramente una Mystery Box) provenienti da tutto il mondo.

Una volta esaminati gli ingredienti dovrà inventarsi una ricetta speciale unendo quegli ingredienti del tutto inaspettati e insoliti. Il cooking show in questione è stato girato negli studi londinesi di Tastemade. Lauren Anderson, degli studi Amazon MGM, ha spiegato a Deadline che sono stati estremamente lieti di collaborare con il team di Tastemade per portare l’approccio fresco e divertente alla cucina di Tilly Ramsay ai clienti Amazon.

Sospiro di sollievo: dunque Tilly non seguirà proprio tutte le orme paterne, non avremo una nuova chef urlante che sbraita dietro ai concorrenti (ogni riferimento al padre Gordon non è puramente casuale).

Anderson ha poi continuato sostenendo che il fascino, l’esuberanza e le capacità di Tilly nel settore culinario (ricordiamo che è una chef, anche se il padre non l’ha mai fatta entrare nelle cucine dei suoi ristoranti) hanno già deliziato i suoi milioni di follower, dunque non vedono loro di presentarla a un nuovo pubblico appassionato di cibo e cucina.

Staremo a vedere come andrà questo nuovo cooking show (siamo sempre un po’ trepidanti quando ne viene proposto uno nuovo, per esempio l’ultimo Food Games di Food Network non è che proprio ci abbia convinto tantissimo, eh). E se a questo ne seguiranno altri: che sia prevista un’abdicazione culinaria di Gordon Ramsay a favore della figlia nei suoi innumerevoli programmi televisivi? Che sia questa la nascita di una dinastia ai fornelli?