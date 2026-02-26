La geniale pubblicità fotosensibile di McDonald’s che in Italia non potrebbe mai funzionare

Una riconoscibilissima confezione di patatine di McDonald’s, in primo piano, completamente vuota. O una scatolina di cartone che dovrebbe contenere un hamburger, ma che in realtà è vuota. È questo l’oggetto della nuova campagna pubblicitaria di McDonald’s in Germania. Almeno, è questo durante il giorno. Perché è al calar del sole che avviene la magia, frutto di una geniale trovata di marketing. I cartelloni pubblicitari, infatti, sono schermi digitali che reagiscono alla luce del sole, e alla sua scomparsa, dopo il tramonto, la confezione si riempie di patatine fritte, e dentro alla scatola compare il panino.

Non un semplice giochetto per destare curiosità: la nuova adv che sta facendo chiacchierare la Germania è infatti stata realizzata per augurare a tutti i Musulmani del Paese un felice Ramadan, ricordandogli che dopo il tramonto possono ricominciare ad andare al fast food.

La campagna è stata creata dall’agenzia tedesca Scholz & Friends, che augura ai tanti Musulmani presenti in Germania (le stime parlano di cifre tra i 4 e i 5 milioni di persone) un felice Ramadan, il mese sacro del calendario islamico, durante il quale i musulmani digiunano dall’alba al tramonto.

I precedenti di McDonald’s con il Ramadan

Non è certo la prima volta che la multinazionale di fast food più nota al mondo celebra il Ramadan insieme ai suoi clienti Musulmani.

Le pubblicità dedicate al mese dedicato al digiuno e alla preghiera, negli anni, sono state moltissime, e d’altra parte è normale che sia così, visto che McDonald’s è presente in tutto il mondo, compresi numerosi paesi a maggioranza musulmana, specialmente in Medio Oriente, Nord Africa e Asia sud-orientale. Luoghi dove anche il menu dei punti vendita si adatta ovviamente ai dettami della religione islamica, utilizzando ad esempio carne certificata Halal (sia bovina che di pollo).

Di certo però colpisce maggiormente vedere un’operazione del genere fatta in un paese occidentale come la Germania.

E in Italia?

Colpisce anche perché, nonostante la massiccia presenza del marchio anche qua in Italia, dubitiamo – almeno nel breve termine – di vedere allestita una pubblicità così arguta e divertente e creativa dedicata alla popolazione musulmana.

No, non è una questione di tecnologia, per quanto in effetti una pubblicità fotosensibile, o anche solo progettata per cambiare a orari definiti, richieda degli schermi decisamente più tecnologici di quelli generalmente presenti nelle città italiane.

E non è nemmeno una questione di target, probabilmente. Se è vero infatti che la popolazione musulmana in Germania è piuttosto numerosa e rappresenta circa un 8% della popolazione, alla fine l’Italia non è troppo da meno, visto che le stime parlano di circa due milioni di Musulmani che vivono nel nostro Paese, una cifra in costante aumento da anni e che rappresenta quasi il 4% della popolazione.

Dunque, il mercato c’è, ed è anche in target con McDonald’s molto probabilmente. Ma c’è la questione, fortemente italiana, della capacità del Paese di integrare e accettare la presenza di una parte di popolazione con una religione diversa. Accetteremmo davvero di buon grado una pubblicità dedicata al Ramadan? Probabilmente no, e non è un caso che ancora McDonald’s, sul nostro territorio, punti tutto sull’Italianità.