La Guinness costa sempre di più, e i pub inglesi insorgono

Per Guinness, lo storico marchio ormai sinonimo con lo stile stout, quello delle classiche birre scure inglesi e irlandesi, c’è una buona notizia e una cattiva. Quella buona è che non c’è mai stata così tanta richiesta: le strategie di marketing hanno funzionato, e quello dell’arpa sembra essere l’unico marchio birrario ad essere apprezzato dalla Gen Z, tanto che nello scorso dicembre sono finite le scorte. Quella cattiva è che Diageo, che si è fusa con Guinness plc. nel 1997, sta aumentando sempre di più i prezzi, e i gestori di pub insorgono.

“Split the G”

“Dividi la G”, è una challenge social in cui si sfidano i bevitori a bere in un sorso la quantità di birra corretta affinché il livello del liquido tagli perfettamente la G sulle pinte del birrificio di St. James’s Gate: un esempio di un marketing azzeccato da parte del gruppo, in cui potremmo includere anche il progetto “House of Guinness”, futura serie Netflix realizzata niente meno che dal creatore di Peaky Blinders.

“Qualche anno fa Guinness era un marchio datato, qualcosa che avresti associato a delle vecchie signore che bevevano una stout prima di mettersi a letto. Ora è la pinta più in voga al bancone” racconta Clive Price, direttore della catena Barons Pub Company. Un successo tale da aver portato addirittura ad una scarsità di fusti soprannominata “Dry December”, un ironico riferimento al “Dry January”, il gennaio senza alcool.

Ma quello che luccica per Guinness non è oro per chi, a questi banconi, ci lavora. A loro infatti tocca subire rincari, a loro dire, eccessivi e ingiustificati, che stanno diminuendo le loro marginalità sul prodotto più venduto. Anthony Pender, fondatore del gruppo di pub e ristoranti Yummy Collection, spiega: “dai miei fusti di Guinness ora tiro fuori 88 pinte da 248 sterline. È la referenza su cui abbiamo il profitto peggiore. Stanno riducendo i nostri margini, ed è quello con cui paghiamo i dipendenti”. Gli aumenti sono arrivati al 37 percento dall’inizio pandemia, che si traducono in 81 sterline in più per ogni fusto.

In una nazione in cui ormai una pinta ogni dieci è di Guinness, è una questione economica da non sottovalutare. E per alcuni anche l’inconveniente del “Dry December” non era altro che del banale marketing di scarsità, un problema a cui si aggiunge la difficoltà a ottenere materiale promozionale, soprattutto i mitici bicchieri, in cui i clienti, giustamente, pretendono servita la Guinness.

L’unica soluzione sembra trovare alternative. C’è chi ci prova coi prodotti dei birrifici artigianali locali, chi con gli eterni rivali di Murphy’s, ma il passaggio non è così semplice. Sempre secondo Pender “c’è il problema che la Guinness è la Guinness. La gente non capisce marchi alternativi al momento”. Chissà se dopo il recente aumento della pinta a 7€ nei suoi pub, la clientela comincerà a considerare di provare qualcosa di diverso.