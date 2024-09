Questo pub di Soho sarà il primo del Regno Unito a servire la Guinness analcolica

La Guinness 0.0, la declinazione analcolica della celebre stout irlandese, comincia a sondare i pub del Regno Unito: i tempi, in realtà, non potrebbero essere più maturi.

Zero punto zero: un nome che è tutto un programma. La declinazione analcolica della Guinness alla spina è pronta a prendersi le terre d’Albione, e comincerà a farlo dal The Devonshire pub di Soho, in quel di Londra, al prezzo di 6,35 sterline (circa 7,50 euro) alla pinta. I tempi, d’altro canto, non potrebbero essere più maturi.

Vogliamo dire, non è certo un mistero che il mercato sta guardando con occhi sempre più dolci il segmento del beverage analcolico o low alcol. Qualche esempio sparso? In Germania i consumi di birra alcolica sono in netto calo (e a Monaco, patria dell’Oktoberfest, è spuntato il primo Biergarten analcolico), e persino alla fina le di Euro 2024 le tendenze di consumo sono state dominate dalle declinazioni prive (o particolarmente snelle) di alcol.

I piani per la crescita della Guinness analcolica

Casa Diageo, che all’interno del proprio portafoglio vanta (anche) la Guinness, per l’appunto, ha eloquentemente parlato di “un momento epocale per l’espansione nel settore horeca nel Regno Unito” per l’etichetta zero punto zero. Non a caso, come abbiamo visto; e allo stesso tempo va riconosciuto che quello dell’azienda madre è il risultato di uno sforzo sostenuto nel tempo.

Già nel luglio del 2023, infatti, a Diageo va il merito di avere intuito un cambiamento sempre più pervasivo nei connotati del mondo degli alcolici, tanto da arrivare a aumentare la produzione della Guinness 0.0 del 300% grazie a un investimento di 25 milioni di euro. Ora, in un certo senso, si tratta di raccogliere i frutti.

Oltre alla presenza nel sopracitato pub londinese, che dovrebbe fungere un po’ da sonda per tastare il terreno e la risposta dei consumatori, la Guinness analcolica sarà anche disponibile negli stadi che ospiteranno le gare di Premier League, il massimo campionato di calcio inglese (altro segno, questo, che la birra analcolica sta andando sempre più forte: abbastanza da arrivare a essere sponsor di una delle squadre più importanti di Londra).

“Siamo entusiasti di provare Guinness 0.0 in un numero selezionato di pub in Gran Bretagna” ha spiegato Anna MacDonald, direttrice marketing di Guinness per Diageo. L’azienda madre “non vede l’ora di introdurre Guinness 0.0 in più pub in tutto il Paese nel corso dell’anno”.