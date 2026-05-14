La Liguria avrà incredibilmente una spiaggia con ristorazione super stellata

A firmare il menu da spiaggia più chic dell'estate 2026 in Liguria è nientemeno che Mauro Colagreco.

La Liguria avrà incredibilmente una spiaggia con ristorazione super stellata
Valentina Dirindin
di Valentina Dirindin / 14 Maggio 2026

Quante volte, nelle nostre estati, siamo finiti a mangiare un panino sotto l’ombrellone o, peggio, a farci andar bene una pasta con vongole surgelate – di più: una pasta al salmone – nello stabilimento balneare di turno, pagando peraltro il tutto a peso d’oro?

Troppe, e non solo in Liguria, ma più o meno ovunque in Italia. Proposte di ristorazione mediocre (di ogni livello, mica pretendiamo piatti da fine dining guardando la spiaggia) hanno troppo spesso accompagnato gli stabilimenti balneari nazionali, e chi è riuscito a fare della grande ristorazione vista mare è rimasto una mosca bianca e si è meritato per questo tre stelle Michelin (vedi alla voce Uliassi).

I social di Mauro Uliassi sono da tempo il Taffo della gastronomia I social di Mauro Uliassi sono da tempo il Taffo della gastronomia

Che poi, non è che siamo qui a dire che tutta la ristorazione balneare fa schifo. Diciamo che mediamente si potrebbe fare molto, ma molto di più, avendo più cura dei prodotti e della proposta, dalla colazione del mattino fino alla cena della sera. Qualcosa, in giro, si sta muovendo, e si spera si muoverà anche con il change in vista per le concessioni (noi ce l’eravamo augurato), che nel bene o nel male darà nuova vitalità a un settore dove la concorrenza era quasi morta.

Perché ogni estate siamo ostaggio degli stabilimenti balneari? Perché ogni estate siamo ostaggio degli stabilimenti balneari?

Ma c’è di più: c’è chi, quest’estate, ha la pazza e bellissima idea di affidare la sua proposta di ristorazione su una delle più rinomate spiagge della Liguria a uno dei più grandi chef del mondo.

Mauro Colagreco alla Spiaggetta dei Balzi Rossi

Parliamo di un piccolo fazzoletto di litorale ligure che è più o meno da sempre sinonimo di eleganza. Siamo alla Spiaggetta dei Balzi Rossi, a Ventimiglia, a un passo dalla Costa Azzurra, in un angolino nascosto e bellissimo di Liguria.

Basta allungare il collo, e dall’altra parte del confine c’è lui, Mauro Colagreco, lo chef a capo del Mirazur, considerato uno dei ristoranti migliori del mondo. Non bastava averlo vicino, Mauro Colagreco. Vera Kovàcs e Gualtiero Gatto, proprietari dello stabilimento e promotori di quel mood ultra chic che lo caratterizza, hanno pensato di portarsi a casa la sua cucina, così da non dover lasciar fare ai propri ospiti neanche quei pochi passi che servono per arrivare in Francia.

Ferran Adrià firma la cucina del Mirazur di Mauro Colagreco fino al 17 maggio Ferran Adrià firma la cucina del Mirazur di Mauro Colagreco fino al 17 maggio

Così, a partire da quest’estate, la spiaggetta dei Balzi Rossi avrà una proposta gastronomica ultrastellata, firmata nientepocodimeno che dallo chef del Mirazur. “Questa collaborazione, nata dalla nostra amicizia con Mauro, si riferisce a una visione condivisa dell’ospitalità: sincera e raffinata, in armonia con la natura, fedele al mondo vivente e profondamente radicata nel suo terroir”, scrivono Vera e Gualtiero sui social, dando l’annuncio.

Il menu da spiaggia di Mauro Colagreco

Il menu di Mauro Colagreco per la Spiaggetta dei Balzi Rossi, già disponibile per la consultazione, è vario e, c’è da dire, anche interessante in termini di prezzi, se considerata l’esclusività della proposta. Gli antipasti – che vanno dal carpaccio di gamberi rossi alla tartare di fassona – vanno dai 28 ai 35 euro. I primi – super classic, come le linguine alle vongole veraci, spaghettone all’astice, paccheri alla carbonara – partono da 30 euro e arrivano fino ai 55 dell’astice, dove la materia prima pregiata fa un po’ di differenza. Poi i secondi: pescato del giorno a 12 euro l’etto (qui si sale di prezzo, in effetti), o costata di manzo per due persone a 120 euro. E poi i crudi di mare, come se piovesse, prezzati al pezzo (6 euro le ostriche, 12 gamberi e scampi).

Insomma. non certo un menu per tutti né da tutti i giorni, ma nessuno si sarebbe aspettato nulla di diverso, in un posto simile e con una cucina così griffata. Che per una volta, l’idea di fare una cena d’occasione direttamente in spiaggia, potrebbe essere l’idea romantica del secolo. No?

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