La maritozzeria di Iginio Massari apre anche a Torino, altro che chiusura

I maritozzi di casa Massari sembravano non passarsela proprio bene, date le non poche recensioni negative soprattutto sul rapporto qualità-prezzo; e invece non solo i maritozzi non mollano, ma si espandono anche. Dopo la recente chiusura e riapertura di Maritz a Milano, il concept di soli maritozzi aperto lo scorso febbraio nel capoluogo lombardo, la famiglia Massari aprirà fra qualche giorno un nuovo identico store anche a Torino.

Un concept-in-store, per l’esattezza, ovvero una vetrina proprio accanto alla già presente pasticceria, in piazza C.N.L. Il grande classico della tradizione romana, nelle sue tante varianti, verrà servito direttamente dalla vetrina, assumendo la forma di un prodotto street food. Proprio come nella città della Madonnina, dove il progetto è stato rinnovato nelle ultime settimane, anche lo store sabaudo servirà maritozzi dolci e salati; il luogo e il momento dell’apertura non hanno nulla di casuale.

Come sarà la maritozzeria torinese di Massari

Le critiche a Maritz, lo store milanese dedicato al dolce diventato ormai simbolo della pasticceria a firma Massari, non mettono i bastoni tra le ruote al progetto, anzi. Dopo una breve chiusura, il negozio milanese in corso di Porta Ticinese ha riaperto con una serie di novità, incentrate principalmente sulla possibilità di personalizzare i prodotti: dall’impasto al ripieno, alla decorazione con emoji e messaggi di auguri, tutto può essere reso unico da Maritz, personalizzando tra un totale di ben 5.000 combinazioni diverse.

E sulla stessa scia aprirà il prossimo giovedì 30 ottobre un Martiz torinese, proprio accanto alla già esistente Galleria Iginio Massari, in piazza C.N.L. Anche qui ampio spazio a dolce e salato, con proposte che vanno dai 4,5 euro dei maritozzi più piccoli a 9 euro delle brioche salate più costose.

La scelta di Torino non è casuale, e non lo è neanche il periodo, a qualche settimana dal torneo di tennis Atp Finals, organizzato presso il Pala Alpitour della città. Evento sportivo di cui Iginio Massari Alta Pasticceria è food partner e per il quale è già atteso un maritozzo “tennistico” in edizione speciale.