La mozzarella belga alla conquista dell’Europa: la produzione è in crescita continua

Il formaggio più prodotto in Belgio è ormai la mozzarella, e la crescita non accenna a fermarsi.

La mozzarella è diventata la singola referenza più esportata dell’Unione Europea, e se pensate che l’Italia abbia una qualche esclusiva sul prodotto dettata tradizione e chiara fama, vi state sbagliando di grosso.

Il Belgio, infatti, si sta rapidamente imponendo come serio sfidante del primato italiano, attraverso una serie di investimenti e scelte strategiche che stanno portando una crescita costante nella produzione del celebre formaggio a pasta filata dal 2021 a questa parte.

La mozzarella belga

I numeri non mentono, e a raccoglierli è Statbel, l’agenzia di statistica belga, che sottolinea come la mozzarella sia diventata la principale produzione casearia del paese, scalzando dal trono produzioni tipiche come l’Oud Brugge e referenze internazionali di grande successo come il Gouda, di origine olandese.

La crescita è notevole, partendo dalle 60 mila tonnellate del 2021, le quasi 70 mila dell’anno successivo e le oltre 87 mila tonnellate del 2023, trainando una crescita generale dei formaggi freschi di oltre il 50%.

A guidare questa crescita è il gruppo Laiterie des Ardennes, che nel 2021 ha costruito a Baudour, in Vallonia, il più grande stabilimento d’Europa per la produzione di formaggi a pasta filata, con una capacità produttiva di 32 mila tonnellate all’anno.

Non aspettatevi certo zizzone, bocconcini o trecce, la mozzarella belga è un prodotto destinato soprattutto ai professionisti, per la stragrande maggioranza pizzerie in Europa e Asia, quindi in blocchi da 2,5 chili e a bassa umidità, caratteristica che la rende ideale per essere grattugiata.

E il prodotto italiano?

Vi starete chiedendo come sia possibile che un prodotto del genere possa essere denominato mozzarella. Ce lo spiega Gianfranco Raineri, della Camera di Commercio Belgio-Italiana, raggiunto dal Brussels Times: “con una denominazione protetta puoi produrre solo in Italia, con latte italiano. In Italia hanno provato diverse volte a proteggere il nome mozzarella, ma non ci sono riusciti”.

Per cui se la Mozzarella di Bufala Campana o la Mozzarella di Gioia del Colle non sono riproducibili altrove in quanto protette dalla DOP, una generica “mozzarella” può essere prodotta ovunque, Belgio compreso.