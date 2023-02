La Mozzarella di Bufala Campana è il formaggio Dop con la migliore crescita degli ultimi 6 anni

di Luca Venturino 1 Febbraio 2023

La Mozzarella di Bufala Campana può vantare un primato piuttosto curioso: si tratta infatti del formaggio Dop che ha messo a segno la crescita in volumi di produzione più alta nel lasso di tempo compreso tra il 2016 e il 2022. I numeri, d’altronde, parlano chiaro; e raccontano di uno stacco netto rispetto ai suoi “colleghi”: se la produzione certificata dei formaggi Dop ha infatti gatto registrare una crescita media del 10% della produzione, la Bufala Campana è invece riuscita a costruire un aumento del 26%. I dati provengono dalla più recente fotografia sullo stato di salute di questa particolare produzione scattata dal primo Osservatorio economico sulla filiera della Mozzarella di Bufala Campana Dop, realizzato dal Consorzio di tutela in partnership con UniCredit e Nomisma, e presentato in quel di Milano presso la Tree House di UniCredit.

Mozzarella di Bufala Campana: un’occhiata ai numeri

Per carità, è vero che l’appuntamento con la tombola di Capodanno ce lo siamo ormai abbondantemente lasciato alle spalle, ma ci troviamo comunque costretti a cominciare a dare un po’ di numeri: nel corso del 2022, secondo il rapporto redatto dagli esperti dell’Osservatorio, sono stati prodotti ben 55 milioni e 814 mila chilogrammi di mozzarella Dop, in crescita del 3,8% su base annua.

Un incremento, quest’ultimo, che viene di fatto accompagnato anche da un aumento della quantità di latte idoneo alla Dop, che è per l’appunto passato dalle 295.434 tonnellate registrate nel 2021 alle 305.829 prodotte lo scorso anno. Altri sintomi di questa forte crescita possono essere individuati allargando lo sguardo su di un lasso di tempo più ampio, con gli ultimi dieci anni – dal 2012 al 2022 – che hanno visto un forte ampliamento del patrimonio di bufale da latte allevate nell’area Dop. In questo caso, il numero di capi è passato da 321.433 a 374.297.

A proposito di allevamenti: il rapporto ne conta 1201 in tutto, accompagnati da 91 caseifici; sottolineando per di più una crescita nella segmentazione produttiva per intercettare in maniera più efficace i desideri dei consumatori. Anche in questo caso, i numeri sono più che eloquenti: il 46,6% commercializza altre versioni di Mozzarella di Bufala Campana oltre a quella standard, in particolare il 25,9% senza lattosio, il 20,7% biologica e il 12,1% Halal.

Non manca, infine, un occhio di riguardo per quanto concerne il mondo del green: nel corso degli ultimi tre anni il 53,4% ha realizzato investimenti ambientali in azienda (il 50% pannelli solari/fotovoltaici, il 19% impianti a biogas; il 10,3% packaging compostabile) sia per avvicinarsi agli standard di sostenibilità che per mettere una pezza agli aumenti dei costi energetici. Eh già, l’ormai famoso pericolo bollette: nonostante le ottime performance in crescita, infatti, il settore guarda al futuro con una certa ansia.