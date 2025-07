La nipote di Silvio Berlusconi sposa uno chef

C’erano tutti gli elementi per un matrimonio sobrio: gli abiti semplici, lo scambio di anelli, il sì, la cerimonia intima con gli amici più cari. Ma se sei la nipote di Berlusconi anche lo sposalizio a più basso profilo fa notizia. A maggior ragione se lo sposo è uno chef. Lo scorso 26 luglio Luna Berlusconi e Vittorio Vaccaro sono finalmente convolati a nozze dopo tanti anni insieme, e l’apertura recente di un ristorante a Milano.

Arte e cucina

I riflettori normalmente puntati su eventi di questo genere stavolta sono rimasti spenti. Ma ciò non vuol dire che la vita di Luna Berlusconi e Vittorio Vaccaro ne sia stata totalmente priva. Lei per il nome che porta: Luna è figlia di Paolo, fratello di Silvio Berlusconi. Classe 1975, è imprenditrice nel mondo dell’arte e pittrice. Le sue opere sono state esposte in mostre nazionali e internazionali, compreso il Salone del Mobile.

Anche Vittorio Vaccaro, siciliano classe 1980, ha avuto una carriera artistica poliedrica. Attore di teatro, regista, musicista jazz. Si avvicina alla cucina proprio grazie alla televisione, come conduttore sul canale Food Network. Oggi gestisce il Bettola Siciliana in Porta Romana a Milano, ristorante con menu tipico (e dialettale) che ha aperto insieme a Luna a fine 2024. Sul sito web lo chef racconta: “Cucino per passione, tradizione e professione. La mia mission? Viziare il vostro palato”.

Una cerimonia intima

Le colline piacentine sono state la cornice del matrimonio Berlusconi-Vaccaro. Una funzione semplice con rito civile, e Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia e amica della sposa, a officiare la cerimonia. Il ricevimento si è poi spostato a San Gabriele, residenza privata dei due. Pochi amici, dress code informale (entrambi gli sposi erano in sneakers) e, ipotizziamo, buon cibo.

L’annuncio però arriva a cose fatte. E come tutti gli annunci di questo tipo, lo apprendiamo su Instagram. Vittorio Vaccaro posta una foto del giorno speciale in posa spontanea con la moglie Luna, e aggiunge una caption strappalacrime. “Non servivano grandi palchi, luci o platee. Ci bastava quello che conta davvero: le persone che amiamo”. E ancora: “Una festa piccola ma piena. Piena di verità, di risate, di sguardi che parlano più delle parole”. L’importante dunque è essere felici, e i due lo sembrano davvero. Non ci resta che augurare loro una partnership duratura, nella vita e nel lavoro.